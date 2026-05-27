Rosángela Espinoza anunció acciones legales tras rumores con Christian Cueva y Magaly Medina cuestionó que el futbolista no haya desmentido el caso.

Rosángela Espinoza decidió enfrentar públicamente las especulaciones que la vinculan con Christian Cueva. La exchica reality se mostró incómoda por los comentarios que circularon en programas de espectáculos y redes sociales, y confirmó que tomará acciones legales para defender su imagen.

La influencer explicó en una entrevista para América TV que ya envió una carta notarial, como ocurrió recientemente con el programa ‘Amor y Fuego’, y que ahora evalúa avanzar con una querella. Según dijo, los rumores sobre su vida privada cruzaron un límite que no piensa seguir tolerando.

“Llegó el momento ya de hacer la querella y por eso mandé la carta notarial”, expresó con firmeza.

La polémica se reactivó luego de que una antigua fotografía comenzara a circular en redes sociales. En la imagen, Rosángela y Christian Cueva habrían aparecido en un mismo ambiente durante un viaje a Estados Unidos, en fechas relacionadas con la Copa América. A partir de esa publicación surgieron versiones sobre un supuesto vínculo sentimental entre ambos.

El tema creció aún más cuando Pamela López mencionó el nombre de Rosángela al referirse a las presuntas relaciones extramatrimoniales del futbolista. Desde entonces, la modelo quedó en el centro de la conversación mediática.

Rosángela Espinoza revela que no había denunciado por su paz mental

Rosángela explicó que durante un tiempo prefirió no responder ni entrar en polémicas porque quería proteger su estabilidad emocional. Además, recordó que años atrás ya enfrentó una situación similar que la afectó profundamente.

“Yo no me he pronunciado porque era por mi paz mental, por mi tranquilidad, porque yo ya he pasado por algo así, por una difamación hace años atrás”, señaló.

Sin embargo, la influencer aseguró que esta vez decidió actuar legalmente porque considera que las especulaciones no pueden seguir creciendo sin consecuencias.

“Es hora de poner mano dura, ¿ya? Y yo voy a ir, no te imaginas. Estoy con una gasolina… he apretado acelerador y con todo me voy a ir hasta las últimas para que ellos aprendan a respetar y hacerse responsables por lo que dicen”, manifestó.

La modelo insistió en que no permitirá que se siga hablando de su vida privada sin pruebas. Además, remarcó que buscará que quienes difundieron o reforzaron esas versiones respondan por sus declaraciones. “Porque esto sí o sí se tiene que parar ya”, agregó.

Con este anuncio, Rosángela dejó claro que su respuesta ya no será solo mediática, sino también legal. Su postura abre un nuevo capítulo en la controversia que involucra a Christian Cueva y que sigue generando debate en la farándula peruana.

Magaly Medina advierte que Christian Cueva nunca desmintió

Tras las declaraciones de Rosángela Espinoza, Magaly Medina analizó el caso en su programa y cuestionó la forma en que Christian Cueva respondió cuando fue consultado por los rumores.

Para la conductora, el futbolista no negó de manera directa haber tenido algún tipo de vínculo con la modelo, lo que habría permitido que las especulaciones continúen creciendo.

“Cuando tú quieres realmente desmentir una información, tienes dos caminos: sí o no”, comentó Magaly Medina.

La periodista también criticó que muchos personajes de la farándula eviten responder con claridad cuando enfrentan preguntas incómodas sobre su vida sentimental.

“En la farándula la mayoría de gente está acostumbrada a irse por las ramas y no contestar algo concreto”, afirmó.

Magaly recordó que, en una entrevista reciente, Cueva no dio una negativa tajante cuando le preguntaron por Rosángela Espinoza. Según su lectura, esa falta de contundencia terminó alimentando la controversia.

“Lo último que hizo Cueva fue dar a entrever, porque cuando tú no niegas algo tajantemente, bueno, aceptas lo que te están diciendo”, sostuvo la conductora.

La comunicadora también se refirió a la fotografía que originó gran parte del escándalo. Según explicó, la imagen habría sido difundida primero en redes sociales y luego comentada por distintos espacios de espectáculos.

“En esa foto aparentemente ambos compartían un sofá o una cama con unos cojines que al parecer pertenecerían a un hotel en Miami”, comentó Magaly.

No obstante, aclaró que su programa no verificó a profundidad la autenticidad de la imagen ni investigó si realmente existió una relación sentimental entre ambos. “Nosotros no hicimos ninguna investigación sobre esa foto”, precisó.

Magaly incluso admitió que todavía hay dudas sobre el origen de la fotografía y sobre si pudo haber sido manipulada o presentada fuera de contexto.

“No sabemos si la foto ahí lo pusieron a Cueva a propósito. Eso tampoco nos hemos dado el trabajo de investigar”, señaló.

La conductora sostuvo que, a partir de esa imagen, diferentes páginas y programas empezaron a construir versiones sobre una supuesta cercanía entre Rosángela y el futbolista. “A raíz de esto se tejió toda una historia de vinculación”, comentó.

Pese a ello, insistió en que el silencio o la falta de una negativa clara por parte de Christian Cueva jugó un papel importante en el crecimiento del rumor. “Cueva hasta el momento no ha desmentido”, dijo.

Finalmente, Magaly dejó abierta una pregunta clave sobre el anuncio legal de Rosángela Espinoza: contra quiénes estarían dirigidas sus acciones, considerando que fueron varias las personas y plataformas que comentaron el tema.