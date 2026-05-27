Jota Benz PIERDE LOS PAPELES y amenaza a Jazmín Pinedo tras su retorno a EEG: "No te temo, tengo respuestas para"
¡Basta de ambigüedades! La controversial vuelta de Jota Benz a ‘Esto Es Guerra’ causó un revuelo en América TV, luego de una intensa confrontación con Jazmín Pinedo, que había motivado su salida previa del programa. Sin eufemismos, el hermanastro de Gino Assereto se presentó para dejar en claro a la conocida ‘Chinita’ que la acusa de subestimarlo y de tratar de engañar al público con sus afirmaciones.
Jota Benz retorna a 'Esto es guerra' y advierte a Jazmín Pinedo
Su vuelta a ‘Esto es Guerra’ vino acompañada de comentarios afilados. El integrante del reality enfrentó a Jazmín Pinedo, asegurando que nunca tuvo la intención de iniciar una disputa con ella.
“La gente no es ingenua, se han dado cuenta. Me parece gracioso que quieran hacer creer que todo inició aquí. Tirar la piedra y ocultar la mano diciendo ‘yo no mencioné nombres’… En fin, no tengo miedo de responder, mis respuestas siempre han sido respetuosas, di mi opinión y la mantengo. Si quieren seguir el juego, tengo para contestar hasta 4 o 5 años más si hace falta, no tengo inconvenientes”, afirmó Jota Benz.
También, el hermano de Gino Assereto dejó claro su distanciamiento de su excuñada: “La única vez que respondí fue en mi trabajo. Me hicieron la pregunta y respondí claramente... Si quieren seguir con los comentarios, no tengo problema. Eso sí, lo haré con elegancia y sin usar adjetivos despectivos hacia nadie, ni menospreciaré a nadie”, añadió.
Jota Benz hace una petición especial a la producción de Jazmín Pinedo
“Quisiera mencionar algo más, para romper el hielo. Al igual que se hacen pedidos en otras partes, yo también tengo uno. Luchito Otani, por favor, no excluyas a 'Esto es Guerra' de tu programación para que no se te desplome el rating. Gracias”, expresó Jota Benz.