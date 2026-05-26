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Dalia Durán vuelve a DENUNCIAR a John Kelvin y hace IMPACTANTE revelación sobre su hijo adolescente

Dalia Durán se pronunció nuevamente para acusar a John Kelvin de violencia familiar y compartir un doloroso incidente que involucra a su hijo de 16 años. ¿Qué sucedió?

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    Dalia Durán vuelve a DENUNCIAR a John Kelvin y hace IMPACTANTE revelación sobre su hijo adolescente
    Dalia Durán nuevamente denuncia a John Kelvin y revela maltrato a su hijo.
    Dalia Durán vuelve a DENUNCIAR a John Kelvin y hace IMPACTANTE revelación sobre su hijo adolescente

    ¡Otra vez el conflicto! Cuando parecía que la situación legal se había estabilizado, Dalia Durán sorprendió al presentar una nueva denuncia contra John Kelvin por un episodio severo de violencia familiar. Profundamente afectada, la modelo cubana rompió el silencio para compartir una de sus experiencias más aterradoras, desvelando que el cantante arremetió violenta e indiscriminadamente contra sus hijos menores. El mayor, de 16 años, terminó siendo el más perjudicado tras intervenir para proteger a su madre.

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    Dalia Durán rompe el silencio sobre el maltrato sufrido por su hijo y denuncia a John Kelvin

    El espacio televisivo Magaly TV La Firme presentó la denuncia interpuesta por Dalia Durán en contra de John Kelvin por actos de violencia familiar e intento de feminicidio. Ella relató lo ocurrido ante las autoridades, pero lo más alarmante es que la amenaza ahora también se extiende hacia su hijo.

    “No solo a mis pequeños, sino que mi hijo de 16 años ha recibido el peor impacto en este tormentoso proceso. Él tuvo que defenderme en muchas ocasiones, ya que es un adolescente y soportó situaciones muy difíciles”, compartió Dalia Durán.

    Posteriormente, la modelo cubana declaró que su hijo mayor incluso estuvo en riesgo de perder la vida debido a los actos de su ex: “Mi hijo casi muere en dos ocasiones, no solo lo golpeó y trató a mis hijos como objetos, sino que además lo asfixió dos veces, lo que nos llevó a todos a intervenir y vivir momentos intensos”, afirmó.

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    Dalia Durán justifica por qué perdonó a John Kelvin

    “He sido una persona vulnerable, ciertamente con dependencia emocional por muchos años, manipulada en varios aspectos, y fue un error grave cambiar mi declaración para defenderlo, por motivos de dependencia emocional y porque protegía a mis hijos”, concluyó Dalia Durán.

    SOBRE EL AUTOR:
    Dalia Durán vuelve a DENUNCIAR a John Kelvin y hace IMPACTANTE revelación sobre su hijo adolescente
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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