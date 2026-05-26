Dalia Durán se pronunció nuevamente para acusar a John Kelvin de violencia familiar y compartir un doloroso incidente que involucra a su hijo de 16 años. ¿Qué sucedió?

¡Otra vez el conflicto! Cuando parecía que la situación legal se había estabilizado, Dalia Durán sorprendió al presentar una nueva denuncia contra John Kelvin por un episodio severo de violencia familiar. Profundamente afectada, la modelo cubana rompió el silencio para compartir una de sus experiencias más aterradoras, desvelando que el cantante arremetió violenta e indiscriminadamente contra sus hijos menores. El mayor, de 16 años, terminó siendo el más perjudicado tras intervenir para proteger a su madre.

Dalia Durán rompe el silencio sobre el maltrato sufrido por su hijo y denuncia a John Kelvin

El espacio televisivo Magaly TV La Firme presentó la denuncia interpuesta por Dalia Durán en contra de John Kelvin por actos de violencia familiar e intento de feminicidio. Ella relató lo ocurrido ante las autoridades, pero lo más alarmante es que la amenaza ahora también se extiende hacia su hijo.

“No solo a mis pequeños, sino que mi hijo de 16 años ha recibido el peor impacto en este tormentoso proceso. Él tuvo que defenderme en muchas ocasiones, ya que es un adolescente y soportó situaciones muy difíciles”, compartió Dalia Durán.

Posteriormente, la modelo cubana declaró que su hijo mayor incluso estuvo en riesgo de perder la vida debido a los actos de su ex: “Mi hijo casi muere en dos ocasiones, no solo lo golpeó y trató a mis hijos como objetos, sino que además lo asfixió dos veces, lo que nos llevó a todos a intervenir y vivir momentos intensos”, afirmó.

Dalia Durán justifica por qué perdonó a John Kelvin