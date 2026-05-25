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Christian Domínguez explota contra Melanie Martínez por críticas a su boda con Karla Tarazona

Christian Domínguez reacciona ante las burlas de Melanie Martínez sobre su boda con Karla Tarazona y sorprende con fuertes declaraciones.

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    Christian Domínguez explota contra Melanie Martínez por críticas a su boda con Karla Tarazona
    Christian Domínguez PIERDE LOS PAPELES con Melanie Martínez por BURLARSE de su BODA CIVIL con Karla Tarazona: "Envidiosas e infelices" | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión
    Christian Domínguez explota contra Melanie Martínez por críticas a su boda con Karla Tarazona

    A pocos días de su boda civil con Karla Tarazona, Christian Domínguez sorprendió con su reacción en 'América Hoy' al abordar las fuertes críticas de Melanie Martínez. Esta última ridiculizó el edicto matrimonial que anuncia su enlace civil para el 2 de junio. ¿Cómo reaccionó?

    Christian Domínguez reacciona a las burlas de Melanie Martínez sobre su boda con Karla Tarazona

    Poco después de que se publicara el edicto matrimonial que anticipa la boda civil de Karla Tarazona y Christian Domínguez, el cantante mostró su enojo en una entrevista con 'América Hoy', tras las burlas de Melanie Martínez hacia su unión.

    “El amor triunfó, su mayor sueño se cumplió: convertirse en la señora de Domínguez. Ella quiere ese título y también será la 'cachuda del año'”, dijo entre risas en 'Un día en el mall'. Además, afirmó que él sigue teniendo la imagen de un hombre infiel y que pronto le fallará a su futura esposa.

    Ante esto, el cantante contactó con 'América Hoy' y, lejos de ignorar los comentarios, decidió responder a su expareja y enfatizó que ella no esperaba que su boda causara tanto impacto en su vida.

    “La primera vez me lo dijeron y no lo creí, no pensé que molestara tanto a algunas personas que me case. Lo siento, no quise incomodar”, respondió.

    Posteriormente, tras las críticas de figuras del espectáculo como Magaly Medina, que rechazaron la unión y criticaron a Karla Tarazona por aceptar el matrimonio, el cumbiambero calificó de envidiosos a quienes cuestionan su boda.

    “Pensé en responder, pero al ver los comentarios ya no es necesario. Hay gente que disfruta arruinándose a sí misma. Yo seguiré avanzando feliz. Aquí solo buscan generar morbo y desear lo peor. Pero al final es gente infeliz y envidiosa. Nosotros estamos en un lugar donde ya no pueden hacernos daño, los vemos pequeños y les damos migajas para que tengan algo que decir”, agregó.

    Es importante destacar que el músico también enfrentó críticas por no invitar a Camila Domínguez, su hija mayor, a la boda, debido a disputas con Karla Tarazona. Sin embargo, Martínez aseguró que, de haber sido invitada, la joven de 17 años no habría asistido.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez explota contra Melanie Martínez por críticas a su boda con Karla Tarazona
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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