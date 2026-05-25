Cachay desmiente haber perdonado a sujeto que lo agredió en Lambayeque: "ES FALSO"

Cachay desmintió a Julio Falla, negó haberlo perdonado y aclaró que los cinco mil soles recibidos son un adelanto de reparación civil tras la agresión en Lambayeque.

José Luis Cachay decidió aclarar públicamente su versión luego de que Julio Falla, el hombre señalado como presunto responsable de haberlo empujado durante una presentación en Lambayeque, afirmara en redes sociales que el comediante lo había perdonado y que ambos seguían siendo amigos.

El caso, ocurrido el 17 de mayo durante una función en Olmos, generó indignación entre el público. Tras el incidente, Falla fue intervenido por la Policía, mientras Cachay tuvo que recibir atención médica por las lesiones sufridas. Días después, las declaraciones del acusado provocaron más confusión, por lo que el humorista grabó un video junto a su abogado para desmentir cualquier reconciliación.

“Estoy haciendo este video para hacer mi descargo acerca de un contenido que ha hecho el agresor de mi persona, en donde se manifiesta que somos amigos, que él se ha comunicado conmigo, que me ha llamado y lo he perdonado. Es totalmente mentira”, afirmó.

Cachay fue enfático al señalar que no hubo conversación privada, disculpa aceptada ni acuerdo fuera del proceso legal. “En ningún momento me ha llamado, en ningún momento le he dicho: ‘te perdono’ y en ningún momento hemos arreglado (...). Todo es totalmente falso”, sostuvo.

El comediante también aclaró el origen de los cinco mil soles que recibió de parte de Falla. Según explicó, ese depósito no fue un gesto amistoso ni una conciliación personal, sino un adelanto por reparación civil dentro del proceso correspondiente. “Él me depositó a cambio de la reparación civil como un adelanto”, remarcó.

Además del impacto físico, Cachay aseguró que la agresión afectó directamente su trabajo. El humorista contó que tuvo que cancelar varias presentaciones mientras continúa con su recuperación. “Yo tengo que trabajar. He suspendido tres shows esta semana y tengo que ver cómo me recurséo. Me he salvado de la muerte”, sentenció.

La defensa del artista insistió en que el caso debe continuar por la vía judicial y que cualquier información sobre un supuesto perdón o arreglo privado no corresponde a la versión de Cachay.

Agresor de Cachay aseguró que 'ya eran amigos'

La polémica se inició luego de que Julio Falla publicara un mensaje en redes sociales asegurando que había conversado con Cachay y que el comediante había aceptado sus disculpas tras lo ocurrido en Olmos.

“Conversé con José Cachay y recibió mis disculpas por mi mal temperamento (...). Él me perdonó, dando muestras de un ser humano noble que perdona y seguimos siendo amigos”, escribió.

Falla también afirmó que entregó cinco mil soles para apoyar la recuperación del artista y sostuvo que las lesiones no requerían cirugía, sino descanso y tratamiento. En su publicación, incluso señaló que el tema habría quedado zanjado.

El cómico Cachay aclaró sobre el dinero que le entregaron.

Sin embargo, Cachay negó esa versión y recalcó que el depósito forma parte de una reparación civil, no de una reconciliación. La defensa del comediante también sostuvo que existen documentos que respaldan las condiciones en las que se realizó dicho abono.