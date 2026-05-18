Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Espectáculos - ES OFICIAL | Sedapal anuncia CORTE DE AGUA en Lima el 18 de mayo: consulta los DISTRITOS AFECTADOS

Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad

El show del cómico ambulante Cachay en Olmos terminó en caos tras una brutal agresión, resultando en fracturas y lesiones.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad
    El actor cómico, Cachay contó que le detectaron fracturas en el brazo producto de la agresión.
    Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad

    El espectáculo que ofrecía el cómico Cachay en Olmos en una cancha deportiva se vio interrumpido por momentos de tensión. Según testigos y material en redes sociales, un espectador se molestó con las bromas del cómico, provocando una reacción violenta que concluyó en un empujón. El comediante cayó por las escaleras, desatando preocupación entre los presentes.

    Después del altercado, 'Cachay' fue atendido de emergencia en un hospital, donde confirmaron que sufrió una fractura en el brazo. El supuesto agresor fue detenido por la policía local, quienes investigan más a fondo el incidente.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."

    En Olmos, 'Cachay' sufre un empujón durante su presentación

    El altercado quedó captado en video y se viralizó rápidamente, causando alarma entre sus seguidores. Las imágenes muestran que, a mitad de la actuación y frente a un público expectante, un espectador reaccionó de forma violenta, empujando a Cachay por las escaleras del estadio.

    La agresión generó caos, provocando que los asistentes intentaran socorrer al cómico. La rápida reacción del público logró contener al agresor, quien fue arrestado por la policía local mientras se investigan las causas y culpabilidades de la situación.

    Las lesiones sufridas por Cachay evidencian la gravedad del ataque. En videos posteriores, se observa al artista con la cara llena de sangre, mientras lo trasladaban rápidamente a un centro médico.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Viralizan video de la novia de Curwen con otro hombre y ella ROMPE SU SILENCIO ante rumores de infidelidad: "Solo fui ..."

    Cachay relata cómo fue agredido en Chiclayo

    Desde el hospital, Cachay habló sobre lo sucedido en el programa 'Arriba mi gente'. Confirmó que, tras la agresión, se sometió a exámenes que revelaron varias fracturas por el violento empujón durante su actuación.

    “Estaba interpretando un personaje como hacen todos los cómicos, uno que interactúa con el público. Intenté evitar el empujón, pero fue demasiado fuerte”, describió el humorista sobre el momento del ataque.

    Subrayó que reaccionó rápidamente para minimizar el daño: “Pensé en mi columna, así que me tiré hacia adelante, lo que resultó en la fractura de mi brazo”.

    SOBRE EL AUTOR:
    Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedad
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Viralizan video de la novia de Curwen con otro hombre y ella ROMPE SU SILENCIO ante rumores de infidelidad: "Solo fui ..."

    Angie Arizaga emociona con inesperada reacción a declaraciones Nicola Porcella: "Amor de mi vida"

    Alejandra Baigorria toma distancia de Said y su hija y genera revuelo en redes con tremendo 'DESPLANTE': "Él se encarga de..."

    Popular conductora peruana deja la TV y ahora sorprende vendiendo papa con huevo en EE.UU.: "Por solo 1 dólar"

    Federico Salazar sorprende con salida junto a Sol Carreño tras romper con Katia Condos, pero le advierte: "Van a creer que eres la tercera"

    Lo más vistos en Farándula

    Joven de Huánuco afirma que Jefferson Farfán no le pagó las zapatillas que le prometió

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO *. Lunes a Sábado (10% Descuento)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza