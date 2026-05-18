Agreden al cómico 'Cachay' durante espectáculo en Chiclayo: resulta herido de gravedadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El espectáculo que ofrecía el cómico Cachay en Olmos en una cancha deportiva se vio interrumpido por momentos de tensión. Según testigos y material en redes sociales, un espectador se molestó con las bromas del cómico, provocando una reacción violenta que concluyó en un empujón. El comediante cayó por las escaleras, desatando preocupación entre los presentes.
Después del altercado, 'Cachay' fue atendido de emergencia en un hospital, donde confirmaron que sufrió una fractura en el brazo. El supuesto agresor fue detenido por la policía local, quienes investigan más a fondo el incidente.
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En Olmos, 'Cachay' sufre un empujón durante su presentación
El altercado quedó captado en video y se viralizó rápidamente, causando alarma entre sus seguidores. Las imágenes muestran que, a mitad de la actuación y frente a un público expectante, un espectador reaccionó de forma violenta, empujando a Cachay por las escaleras del estadio.
La agresión generó caos, provocando que los asistentes intentaran socorrer al cómico. La rápida reacción del público logró contener al agresor, quien fue arrestado por la policía local mientras se investigan las causas y culpabilidades de la situación.
Las lesiones sufridas por Cachay evidencian la gravedad del ataque. En videos posteriores, se observa al artista con la cara llena de sangre, mientras lo trasladaban rápidamente a un centro médico.
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Cachay relata cómo fue agredido en Chiclayo
Desde el hospital, Cachay habló sobre lo sucedido en el programa 'Arriba mi gente'. Confirmó que, tras la agresión, se sometió a exámenes que revelaron varias fracturas por el violento empujón durante su actuación.
“Estaba interpretando un personaje como hacen todos los cómicos, uno que interactúa con el público. Intenté evitar el empujón, pero fue demasiado fuerte”, describió el humorista sobre el momento del ataque.
Subrayó que reaccionó rápidamente para minimizar el daño: “Pensé en mi columna, así que me tiré hacia adelante, lo que resultó en la fractura de mi brazo”.