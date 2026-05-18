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Viralizan video de la novia de Curwen con otro hombre y ella ROMPE SU SILENCIO ante rumores de infidelidad: "Solo fui ..."

Carla Campos Salazar responde por primera vez sobre un video polémico donde aparece con otro hombre que no es Curwen, aclarando los rumores de infidelidad.

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    Carla Campos y Víctor Caballero tienen pensando casarse en octubre de este año. | Composición Wapa
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    La influencer Carla Campos Salazar decidió hablar claramente sobre los rumores que la acusaban de una supuesta infidelidad. Un video en el que se la ve bailando con otras personas se volvió viral en redes, generando especulaciones sobre su lealtad a Curwen, su actual pareja. Lejos de evadir el tema, respondió de manera contundente a sus seguidores.

    En su cuenta de Instagram, aclaró que el video proviene de un tiempo en el que no estaba en una relación con Víctor Caballero, y subrayó que las interpretaciones de algunos eran infundadas. “Y lo peor es que es un video antiguo en el que no estaba con nadie, solo salía con amigos”, comentó, demostrando que los chismes de infidelidad no tienen fundamento.

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    La reacción de la novia de Curwen ante rumores de engaño

    Durante una sesión de preguntas en Instagram, Carla Campos Salazar enfrentó directamente los rumores de una supuesta traición a Curwen. Explicó que los videos no tienen relación con su situación actual y que los rumores son insostenibles.

    Novia de Curwen fastidiada por rumores de infidelidad a streamer.
    Novia de Curwen fastidiada por rumores de infidelidad a streamer.

    La hermana de Adriana Campos Salazar, actriz en ‘Al fondo hay sitio’, también refutó las suposiciones de quienes veían el video como prueba de infidelidad, afirmando que solo eran momentos de diversión con amigos antes de su relación. Buscó así zanjar el tema y proteger la imagen de su relación con el conocido streamer.

    Curwen y Carla Campo Salazar: un compromiso que cautivó a sus seguidores

    La relación de Curwen y Carla Campo Salazar ha estado bajo la mirada del público, y su compromiso solidificó su historia de amor. El 17 de octubre de 2025, ambos anunciaron oficialmente su compromiso.

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    La propuesta sorpresa se llevó a cabo en Punta Cana, República Dominicana, planificada por el streamer junto a la mejor amiga de Carla. El comunicador relató en el pódcast 'Habla Good' que la influencer no se esperaba la sorpresa y aceptó emocionada el compromiso.

    Más tarde, Carla Campos Salazar publicó imágenes de su anillo de compromiso, cumpliendo así uno de los momentos más esperados por sus seguidores.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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