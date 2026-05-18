Yaco Eskenazi DEJA EN SHOCK al admitir que estuvo a punto de golpear a Giacomo Bocchio en 'EGCF': "Me alteré"

Yaco Eskenazi rememoró el tenso momento vivido con Giacomo Bocchio el primer día en 'El gran chef: famosos', confesando que perdió la calma.

Yaco Eskenazi, conocido conductor y actor, sorprendió al compartir uno de los momentos más incómodos que vivió desde que se unió a 'El gran chef: famosos', un reality culinario de Latina Televisión al que llegó en mayo de 2024 después de muchos años vinculado a América Televisión. Durante un show de comedia stand up con el Loco Wagner, el ex integrante de realities recordó el intenso intercambio que tuvo con Giacomo Bocchio en pantalla.

El exfutbolista relató que el incidente ocurrió en su primer día en el programa culinario, mientras todavía se aclimataba al nuevo canal, formato y equipo de producción. Aunque al principio manejó con calma las críticas del jurado, una observación de Bocchio fue la chispa que encendió la tensión e hizo que reaccionara de una forma que sigue muy presente en su mente.

Yaco Eskenazi relata experiencia junto a Giacomo Bocchio en 'El gran chef: famosos'

En su relato, Yaco Eskenazi subrayó que unirse a 'El gran chef: famosos' significó un cambio considerable en su trayectoria televisiva. Acostumbrado a su trayectoria en América Televisión, admitió que ingresar a Latina implicó enfrentarse a un entorno completamente diferente, lleno de nuevos compañeros y lejos de la familiaridad de su anterior lugar de trabajo.

El esposo de Natalie Vértiz recordó que el incidente tuvo lugar mientras preparaba una zarza de criadilla durante una de las pruebas del programa. Al presentar su platillo, recibió las críticas de Giacomo Bocchio, quien comenzó a señalar faltas en la elaboración. Según Eskenazi, su respuesta fue un esfuerzo por comprender las observaciones y participar en el diálogo, sin intención de contradecir al chef.

“Le respondía tratando de entender lo que me decía. No había intención de disputar o contradecir”, detalló sobre la situación que se vivía en el escenario de 'El gran chef: famosos'.

La inesperada reacción que casi tuvo Yaco Eskenazi contra Giacomo Bocchio

El clima más tenso se presentó cuando Giacomo Bocchio hizo un comentario que afectó directamente a Yaco. Según el relato de Yaco Eskenazi, el chef le dijo: “Te falta humildad de aprendiz”, un comentario que causó un instante de enojo en el participante.

“En ese momento quería golpearlo con todas mis fuerzas. Me enfureció”, admitió entre risas, aunque señaló la verdad emocional que lo impactó durante la grabación.

El ex chico reality reconoció que intentó manejar su reacción al estar recién ingresado al show y no querer generar un conflicto mayor en su estreno televisivo con Latina. Además, enfatizó que el uso del término “aprendiz” fue crucial para contenerse y no interpretar la observación como una ofensa directa.