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¡INDIGNACIÓN TOTAL! Jefferson Farfán genera polémica por comentario sobre la bebé de Darinka Ramírez

Darinka Ramírez reveló el motivo de Jefferson Farfán para querer reducir la pensión de alimentos, mencionando a su hija recién nacida.

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    Jefferson Farfán mencionó a la recién nacida de Darinka en medio de las razones para reducir la pensión de su hija. | Composición Wapa
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    Darinka Ramírez reveló que Jefferson Farfán ha solicitado reducir la pensión de alimentos para su hija de 7,000 a 4,200 soles. A pesar de que su actual pareja cubre la mayor parte de los gastos, Ramírez se mostró indignada por las declaraciones del exfutbolista, quien incluyó a su bebé recién nacida con Sebastián González en la discusión.

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    Controversia por las Declaraciones de Farfán sobre la Bebé de Ramírez

    Darinka Ramírez exigió a Jefferson Farfán retirar su apellido de la pequeña tras su pedido de bajar la pensión a 4,200 soles. La madre resaltó las diferencias económicas, dado que Farfán gasta más con sus otros hijos.

    En entrevista con Magaly Medina, Ramírez criticó la actitud de ‘La Foquita’ al incluir a su bebé recién nacida en los cálculos del hogar, argumentando que esta es la razón para reducir la pensión.

    Ramírez cuestionó la lógica detrás de la reducción, ya que la bebé todavía es lactante y no representa gastos alimenticios significativos.

    “Ha calculado un porcentaje sobre el hecho de que aquí viven cuatro personas, asignando un 12.5%, como si mi bebé ya consumiera alimentos”, mencionó.

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    Destacó que su hija con Farfán es prioridad en su hogar de San Isidro. Agregó que su actual pareja asume la mayoría de los costos como si fuera su propia hija.

    “Mi hija tiene una habitación más grande que la mía para asegurarle estabilidad, ya que su padre no se la ofrece”, señaló, sugiriendo que el exfutbolista no contribuye significativamente al hogar de la niña.

    Finalmente, Farfán justificó la disminución de la pensión en los recientes negocios de Ramírez, considerando esto suficiente para ajustar el monto entregado.

    SOBRE EL AUTOR:
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    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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