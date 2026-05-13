Missólogo internacional elogia a Suheyn Cipriani y la pone entre las mejores: “Una mujer camaleónica”

Suheyn Cipriani representará al Perú en el Miss Grand International All Stars y ya está entre las favoritas, aunque reveló falta de apoyo de influencers.

Suheyn Cipriani vuelve a ponerse la banda peruana en un escenario internacional. La modelo y conductora fue confirmada como representante del Perú en la primera edición del Miss Grand International All Stars, una competencia especial que reunirá en Tailandia a exreinas de belleza con experiencia en certámenes nacionales e internacionales.

La organización del concurso presentó a la candidata peruana en sus plataformas oficiales y resaltó su trayectoria frente a cámaras, su preparación académica y su experiencia en pasarelas. “Suheyn Cipriani es una presentadora de televisión y presentadora de podcast peruana, actualmente estudia Psicología. Ella tiene experiencia tanto en las etapas de desfiles nacionales como internacionales, lo que trae confianza y fuertes habilidades de comunicación a su desempeño”.

Su nombre también comenzó a sonar con fuerza entre los seguidores de los certámenes de belleza. El missólogo y creador de contenido Ramiro Barrio la incluyó entre sus favoritas y destacó su evolución y versatilidad de cara a esta competencia internacional.

“Esta niña ha tendido un crecimiento abismal. Se nota el trabajo, la disciplina, una mujer camaleónica y que definitivamente es la definición de una All Stars”, expresó Barrio al justificar su selección.

Con este respaldo, Suheyn llega al certamen con altas expectativas. Su experiencia como Miss Eco International 2019, su manejo escénico y su desenvolvimiento como comunicadora se perfilan como algunas de sus principales cartas para destacar ante el jurado y el público internacional.

¿Cuál es el top 12 de Ramiro Barrio?

El ranking elaborado por Ramiro Barrio no pasó desapercibido entre los fanáticos del Miss Grand International All Stars, pues reunió a candidatas consideradas fuertes dentro del circuito de belleza. En esa lista, la representante peruana aparece junto a delegadas de países con gran tradición en concursos internacionales.

Suheyn Cipriani, Miss Perú, posa elegantemente mientras un missólogo la señala como una de las favoritas en el MGI All Stars.

La lista incluye a:

Miss Colombia – Vanessa Pulgarín Miss República Dominicana Miss Ghana Miss República Checa Miss Tailandia Miss Perú Miss United Kingdom Miss Filipinas Miss Venezuela Miss Colombia Miss Ecuador Miss México

La presencia de Suheyn Cipriani en este grupo refuerza el entusiasmo de sus seguidores, quienes ven en ella a una candidata con preparación, seguridad y una imagen renovada para competir en una edición que promete alto nivel.

Suheyn reveló que sus amigos influencers le dieron la espalda en su campaña para el MGI

Pese al buen recibimiento que ha tenido su candidatura, Suheyn Cipriani también enfrentó un momento incómodo durante la etapa de votación previa al concurso. En una transmisión en vivo, la modelo contó que pidió apoyo a algunos amigos influencers para impulsar su campaña digital, pero no recibió la respuesta que esperaba.

La votación formaba parte de una dinámica del Miss Grand International All Stars que permitía a tres candidatas acceder a una cena exclusiva de bienvenida. En ese contexto, la peruana admitió que se sorprendió por la falta de respaldo de personas cercanas.

“La verdad me sorprende porque yo le he escrito a algunos amigos influencers y pues. Yo escribí a los que pensaba que me iban a apoyar, en realidad que no me apoyaron. Igual no me gusta pedir favores a nadie, así que no pasa nada”, declaró Cipriani durante la transmisión.