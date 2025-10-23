Wapa.pe
Suheyn Cipriani revela el doloroso distanciamiento de su familia tras hablar de su pasado: "Me quedé sola"

Suheyn Cipriani revela el doloroso distanciamiento de su familia tras hablar de su pasado: “Me quedé sola”

Suheyn Cipriani muestra un chat donde su tía le pide dejar el grupo familiar tras contar su historia en TV. La exmiss Perú rompe en llanto y lanza un poderoso mensaje contra el silencio.

    La exmiss Perú Suheyn Cipriani atraviesa un momento emocionalmente difícil. Luego de compartir su historia en El valor de la verdad, donde contó los abusos que sufrió en su infancia y los conflictos con su madre, la modelo reveló que su testimonio le ha costado el alejamiento de varios miembros de su familia.

    En una reciente transmisión en TikTok, Suheyn mostró un chat privado donde su tía le pedía abandonar el grupo familiar de WhatsApp, generando un debate entre sus seguidores. “Me quedé sola, aunque ustedes no lo crean, de amigos y familia. Pero han llegado personas a mi vida que me entienden mucho más”, expresó entre lágrimas.

    La modelo también contó que, tras esta situación, decidió llamar a su padre para informarle que dejaría el grupo. Él intentó consolarla regalándole una pequeña llama de peluche y diciéndole: “Estoy orgulloso de ti”.

    Suheyn Cipriani muestra el mensaje que le envió su tía

    Durante su transmisión, la exreina de belleza mostró el mensaje que recibió de su tía, quien le pidió abandonar el chat familiar tras sus apariciones públicas. “Yo te pido sobrina, con todo el cariño que te tengo, que por favor te retires del grupo”, se lee en el texto.

    La familiar aclaró que su intención no era minimizar su testimonio, pero que sus declaraciones habían causado incomodidad. “Quiero que quede claro una cosa: yo no voy a invalidar lo que has vivido, de verdad lo siento muchísimo. Esto se trata más de apaciguar las aguas y evitar que la incomodidad se vuelva fastidio”, escribió.

    El mensaje, aunque amable, marcó un quiebre en la relación familiar, según explicó la modelo.

    Suheyn Cipriani se despide del grupo familiar con mensaje de fortaleza

    Tras recibir el mensaje, Suheyn decidió retirarse definitivamente del grupo y aprovechar el momento para enviar una reflexión a sus seguidores. “Callar está mal. Si alguien les hace daño o abusa de ustedes, no tienen por qué callar ni sentirse mal por eso, porque esto es lo que hace que la gente se calle”, dijo con la voz entrecortada.

    La modelo recibió muestras de apoyo de miles de usuarios, quienes destacaron su valentía por visibilizar temas de abuso y violencia familiar. Suheyn, por su parte, afirmó que seguirá hablando de su experiencia con el fin de inspirar a otras personas a no guardar silencio

    ;