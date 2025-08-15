Suheyn Cipriani manda contundente mensaje tras revelaciones de su mamá en tv: “Prefieren callarte”Únete al canal de Whatsapp de Wapa
La historia de Suheyn Cipriani continúa generando eco tras su participación en El valor de la verdad, donde reveló episodios dolorosos que marcaron su infancia y su relación pasada con el salsero César Vega.
En esta ocasión, la modelo reapareció en sus redes sociales con un mensaje contundente y reflexivo, luego de que su madre se pronunciara públicamente y evidenciara el impacto emocional que le provocaron las declaraciones de su hija.
LEE MÁS: Magaly Medina expone cómo lucen las piernas de Xiomy, pareja de Farfán, y lanza dardo: “Qué descuidada”
La Miss Eco Internacional 2019 utilizó su cuenta de Instagram para responder de forma indirecta a quienes han cuestionado que expusiera en televisión su vida personal. En vez de dar un mensaje frontal, decidió compartir un texto enviado por una seguidora que critica la idea de mantener ocultos los problemas familiares en nombre de una aparente armonía.
En ese escrito se mencionaba la frase “los trapos sucios se lavan en casa”, expresión que, según se indica, a menudo se usa para silenciar a quienes sufren violencia.
“No podía haberlo dicho mejor. La típica frase dicha para callarte. Cuando la verdad incomoda prefieren callarte”, escribió la modelo junto a la publicación, dejando claro que su objetivo no fue generar polémica, sino visibilizar lo que vivió. Con ello, Suheyn Cipriani reafirma que narrar su historia fue un acto de valentía y no una simple búsqueda de atención.
La reacción de su madre al escuchar estas declaraciones fue de impacto. Aunque no profundizó en su opinión sobre los hechos relatados, su aparición pública dejó ver que revivir estos recuerdos resultó doloroso para toda la familia. En medio de esta exposición mediática, el mensaje de Suheyn también parece una respuesta a las tensiones internas surgidas tras la emisión del programa.