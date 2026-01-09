Tula Rodríguez decidió aclarar la situación y poner fin a las especulaciones. La conductora habló abiertamente sobre el vínculo que la une a Pilar Arana.

Los rumores no tardaron en multiplicarse en redes sociales y el nombre de Tula Rodríguez volvió a estar en el centro de la atención. La conductora decidió pronunciarse sobre su cercanía con Pilar Arana, con quien comparte su podcast ‘Pituconeras’. La presentadora rompió su silencio y sorprendió con su aclaración.

Tula Rodríguez responde a los rumores sobre su cercanía con Pilar Arana

Durante una entrevista con América Espectáculos, Tula fue directa al explicar que entre ambas existe solo una sólida amistad y que no hay ningún romance de por medio. Además, recalcó que su entorno cercano conoce bien la relación que mantienen y respalda el cariño que se tienen.

“No, para nada, Pilar y yo somos bien ‘hetero’; es más, te puedo asegurar que ella disfruta más de la papeleta (salir con chicos) que yo. Mi familia la quiere mucho y yo a ella”, sostuvo.

Con estas declaraciones, Tula Rodríguez dejó claro que los rumores no tienen fundamento y que su vínculo con Pilar se basa en el respeto, la complicidad y una amistad cercana que también se refleja en su proyecto digital.

Johanna San Miguel revive antigua polémica con Tula Rodríguez en redes sociales

Un video publicado en TikTok volvió a poner a Johanna San Miguel en el centro de la conversación digital. La actriz recreó uno de los momentos más recordados de su paso por América Espectáculos, cuando al referirse a figuras de la televisión hizo un gesto que, en su momento, fue interpretado como una comparación jerárquica entre Gisela Valcárcel y Tula Rodríguez. La escena, originalmente emitida en 2009, fue reinterpretada ahora con un tono más lúdico, aunque no pasó desapercibida.

Lejos de incomodarse, Tula Rodríguez se sumó al momento con humor. Al notar el gesto de Johanna, no dudó en intervenir bajándole el brazo y enfrentándola con sarcasmo: "¿Qué pasó, 'Chata'? ¿Qué te hice? A ver, dímelo en mi cara". La reacción generó risas y marcó un intercambio distendido entre ambas figuras, evidenciando la confianza que comparten.

El intercambio continuó cuando Johanna explicó el trasfondo de su frustración de aquella época: "Yo quería ser jurado de El gran show, pero nunca me llamaron". La respuesta de Tula elevó aún más el tono irónico del momento: "¿Era por necesidad económica o laboral? Te entiendo, sé lo que es pasar hambre. Y ahora que estás en nada, te entiendo al 100%".