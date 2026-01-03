Wapa.pe
Tula Rodríguez aclaró su cercanía con el actor Fernando Niño, revelando qué tipo de relación hay entre ellos tras mostrarse muy cercanos.

    Tula Rodríguez habla sobre rumores de romance con Fernando Niño | Composición: Wapa Captura de pantalla Instagram
    Tula Rodríguez destaca en la segunda temporada de ‘Los Otros Concha’ con un personaje que marca su incursión en la comedia. Sin embargo, su cercanía en pantalla con el actor Fernando Niño no pasó desapercibida y despertó comentarios entre los seguidores de la serie. Ante las especulaciones surgidas fuera de la ficción, la actriz decidió pronunciarse.

    Tula Rodríguez pone fin a los rumores y define su vínculo con Fernando Niño

    Tras los comentarios surgidos en redes y medios, Tula Rodríguez decidió aclarar públicamente cuál es su relación con Fernando Niño, actor con quien comparte protagonismo en ‘Los otros Concha 2’.

    La conductora explicó que el vínculo que los une es de amistad y compañerismo, forjado durante las grabaciones de la telenovela donde interpretan a una pareja en la ficción.

    En declaraciones para ‘América espectáculos’, Tula resaltó las cualidades personales de su compañero de elenco y la buena dinámica laboral que mantienen fuera de cámaras. “Fernando es un hermoso, un chico bueno, somos muy patas. Fernando Niño interpreta a Amador en la novela y allí es mi pareja. Me llevo espectacular con él”, comentó.

    Asimismo, fue enfática en descartar cualquier tipo de relación sentimental más allá del trabajo actoral y recordó que el intérprete argentino mantiene una relación estable. “No, no (pasa nada con él). Primero que él tiene novia, que es Macla (Yamada), y segundo que es mi amigo”, señaló, dejando claro que no existe un romance fuera de la pantalla.

    Tula Rodríguez habla de su presente sentimental y fija sus prioridades en el amor

    Tula Rodríguez volvió a referirse a su vida personal y dejó en claro que se encuentra abierta a iniciar una nueva relación, aunque con condiciones muy claras. La conductora explicó que, si bien no ha cerrado la puerta al amor, hoy tiene expectativas distintas y sabe exactamente qué tipo de persona desea a su lado.

    A varios años de la pérdida de su esposo Javier Carmona, la figura televisiva señaló que atraviesa una etapa distinta y más consciente de lo que quiere para su vida. En ese contexto, reconoció que el tiempo ha sido clave para sanar y evaluar la posibilidad de volver a enamorarse. “Han pasado ocho años de todo esto, en quince días de la partida legal. Creo que ya tengo derecho, pero todavía no ha llegado alguien que me mueva el piso”.

    Finalmente, detalló los aspectos que considera fundamentales en una futura pareja y fue enfática al descartar relaciones con hombres mucho más jóvenes. “Que sepa bailar, que sea papá de cuarenta para arriba. No me gustan los colágenos porque yo no estoy para mantener ni para que me mantengan. Quiero un varón, no quiero criar, solo crío a mi hija nada más”, dijo Tula a ‘Más Espectáculos’.

