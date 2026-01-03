Wapa.pe
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Korina Rivadeneira ALZA SU VOZ y celebra la caída de Maduro: "Cayó el payaso"

Korina Rivadeneira celebra en redes la captura de Nicolás Maduro y expresa su deseo de un cambio en Venezuela. Su mensaje surge tras el anuncio del arresto del mandatario.

    Korina Rivadeneira reapareció en redes sociales para celebrar el anuncio de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela. La actriz venezolana radicada en Perú, compartió su sentir tras darse a conocer que este sábado 3 de enero, en horas de la madrugada, se capturó al mandatario.

    Korina Rivadeneira reacciona tras anuncio de la captura de Nicolás Maduro y lanza duro mensaje en redes

    La modelo venezolana Korina Rivadeneira se sumó a las reacciones que generó en redes sociales el anuncio sobre la supuesta captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores. A través de sus plataformas digitales, la también esposa de Mario Hart expresó de manera contundente su postura frente a la caída del mandatario venezolano, un tema que despertó opiniones encontradas entre usuarios peruanos y extranjeros.

    Rivadeneira, quien en distintas ocasiones ha manifestado su rechazo al régimen venezolano, utilizó sus redes para compartir una imagen en la que se muestra a Maduro esposado, una gráfica creada con inteligencia artificial y atribuida a una presunta intervención de la DEA. La publicación no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó por el fuerte mensaje que la acompañaba.

    En el texto que difundió, la modelo dejó en claro que considera este hecho como un punto de quiebre y pidió que otros personajes políticos vinculados al chavismo también enfrenten consecuencias. “Es el inicio del fin, cayó el payaso, el títere, la portada que colocaron … ¡que caigan todos por favor que arranquen al régimen narcoterrorista de raíz! Vamos”, escribió Korina Rivadeneira, evidenciando su indignación y esperanza de un cambio radical en su país natal.

    Las declaraciones de la exchica reality generaron una ola de comentarios en redes sociales, donde muchos seguidores respaldaron su postura.

    ¿Cómo fueron los primeros años de Korina Rivadeneira en Perú y cómo inició su carrera?

    Korina Rivadeneira llegó al Perú siendo adolescente, impulsada por el deseo de vivir nuevas experiencias lejos de Venezuela. En una entrevista difundida en YouTube, la modelo recordó que su llegada al país ocurrió cuando tenía apenas 17 años y que, en un inicio, su plan era quedarse solo por un corto tiempo. “Llegué a Perú cuando tenía 17 años, supuestamente venía a correr olas, de vacaciones porque yo estudiaba arquitectura en Venezuela y comencé a ver fotos de Perú y cuando lo conocí por Internet dije ‘Este es mi lugar’, vi unas olas espectaculares y dije acá voy a aprender”, relató.

    Motivada por su afición al surf y la curiosidad por conocer otro país, Korina eligió Lima como destino sin imaginar que el clima sería un reto. Al llegar, se encontró con un invierno intenso y aguas frías que contrastaban con la imagen que había construido a la distancia. “Me vine para acá y me encontré con un frío tan fuerte, en pleno invierno, que no pude entrar ni siquiera”, comentó, señalando que solo logró ingresar al mar una vez y por muy poco tiempo.

    Aunque contaba con autorización de sus padres para permanecer solo dos meses, su estadía se extendió mucho más de lo planeado. Con el paso del tiempo, Korina empezó a adaptarse a la vida en Perú y a buscar oportunidades laborales para sostenerse, realizando pequeños trabajos en el mundo del modelaje mientras definía su futuro.

    Fue así como dio su primer gran paso profesional tras acercarse a una agencia. “Me gasté mi dinero y me dijeron de Richard Dulanto, me fui a su agencia, me metí a clases de modelaje y me salieron desfiles y ahí me vio Peter Fajardo, el productor de ‘Esto Es Guerra’ y me dijo ‘quédate, te vamos a pagar tanto por dos meses y tú decide si te quedas’, y me quedé”, reveló la modelo, explicando que tomó la decisión definitiva luego de conversar con su madre.

    Korina Rivadeneira ALZA SU VOZ y celebra la caída de Maduro: "Cayó el payaso"
