Nicolás Maduro enfrentaría un proceso judicial en Estados Unidos tras su detención en Caracas por fuerzas estadounidenses. El anuncio fue confirmado por Marco Rubio.

La crisis política en Venezuela dio un giro inesperado tras un anuncio del gobierno de Estados Unidos. Marco Rubio confirmó que Nicolás Maduro enfrentará un proceso judicial en territorio estadounidense. La información se difundió luego de una operación militar de gran escala registrada en Caracas.

Marco Rubio confirma que Maduro enfrentará proceso judicial en Estados Unidos

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, informó que Nicolás Maduro será sometido a un proceso penal en territorio estadounidense tras haber sido capturado por fuerzas norteamericanas. El anuncio se dio luego de una serie de hechos ocurridos durante la madrugada del sábado que marcaron una escalada sin precedentes en la crisis venezolana.

De acuerdo con lo reportado, fuertes detonaciones y el sobrevuelo de aeronaves a baja altura se registraron en Caracas, escenario que el presidente Donald Trump calificó como un “ataque a gran escala”. En ese contexto, tanto Maduro como su esposa habrían sido detenidos por personal estadounidense, según precisó el propio mandatario.

El senador republicano Mike Lee, representante del estado de Utah, dio cuenta de una conversación directa con Rubio, en la que el funcionario le confirmó los detalles de la operación. Maduro "ha sido arrestado por personal estadounidense para ser juzgado por cargos criminales en Estados Unidos", señaló Lee a través de la red social X.

El líder chavista, quien ocupa el poder desde 2013, acumula una larga lista de denuncias internacionales por presuntas violaciones a los derechos humanos, ejecuciones extrajudiciales, vínculos con el narcotráfico y manipulación de procesos electorales. Cabe recordar que en marzo de 2020 ya había sido formalmente imputado en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de conspiración para cometer narcoterrorismo.

Maduro enfrentaría a la justicia federal en Manhattan

Las autoridades estadounidenses avanzan con el traslado de Nicolás Maduro a Estados Unidos tras su captura en una operación encabezada por fuerzas especiales. De acuerdo con información revelada por CNN, agentes del FBI formaron parte del equipo que participó en la detención del mandatario venezolano y ya se coordinan los pasos para llevarlo a Nueva York, donde deberá comparecer ante un tribunal federal en Manhattan.

Según fuentes vinculadas a las agencias de seguridad, el caso que se presentará en su contra se sustenta en investigaciones desarrolladas durante varios años por la Administración para el Control de Drogas (DEA). Dichas indagaciones apuntan no solo a Maduro, sino también a altos mandos militares venezolanos, en el marco de presuntas actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico.

Las pesquisas realizadas por la DEA servirían como base para la acusación formal que será presentada ante la justicia estadounidense en los próximos días, consolidando uno de los procesos judiciales más relevantes contra un jefe de Estado extranjero en la historia reciente.