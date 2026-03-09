Anuncian feria laboral con 900 vacantes dirigidas a mujeres: revisa cuándo y dónde postular

La actividad, programada para este lunes 9 de marzo , tiene como objetivo impulsar la inserción laboral de las mujeres mediante servicios gratuitos de asesoría, certificación y oportunidades de postulación a empleos en empresas reconocidas.

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) informó que realizará una maratón laboral dirigida exclusivamente a mujeres en Lima Metropolitana, como parte de las actividades por el Día Internacional de la Mujer 2026. La iniciativa, llamada “Emplea Mujer”, pondrá a disposición 900 puestos de trabajo formales gracias a la participación de 30 empresas de distintos rubros.

La propuesta tiene como finalidad impulsar el acceso de las mujeres al empleo formal mediante un encuentro presencial que conectará directamente a las postulantes con las empresas que buscan personal.

¿Cuándo y dónde se realizará la maratón de empleos para mujeres?

La actividad se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, desde las 9:00 a.m. hasta la 1:00 p.m., en el Centro de Empleo de Lima Metropolitana, situado en la avenida Salaverry N.º 655, en el distrito de Jesús María.

Según información oficial del MTPE, entre las vacantes disponibles se incluyen puestos como secretarias, asesoras, operarias, asistentes e impulsadoras.

El titular del sector Trabajo, Óscar Fernández, señaló que esta convocatoria tiene como objetivo acercar a las empresas con las mujeres que continúan buscando una oportunidad laboral.

En el proceso participarán diversas compañías, entre ellas Skechers, Tambo, Ecco, Caja Trujillo S.A., Intercorp Retail, Viale, Apparka, Confecciones Lancaster, Sodexo, Aldeas Infantiles SOS Perú, Movil Bus y Co Latam. El evento está dirigido a mujeres con o sin experiencia laboral previa, de acuerdo con lo indicado por el ministerio.

Capacitación laboral para mujeres

Durante la jornada, las asistentes también podrán acceder a diversos servicios como información laboral, orientación profesional, asesoría y trámites en el mismo lugar. Asimismo, se entregará de manera gratuita el Certificado Único Laboral, documento que reúne antecedentes penales, policiales y judiciales, además del historial educativo y la experiencia laboral formal. También se ofrecerá asesoría especializada para elaborar el currículum vitae.

De acuerdo con datos del MTPE, las ferias y maratones laborales organizadas en 2025 en Lima Metropolitana permitieron que más de 27.000 personas accedieran a diferentes puestos de trabajo. En ese mismo periodo, más de 10.000 mujeres lograron incorporarse al empleo formal mediante diversas convocatorias impulsadas por la entidad.