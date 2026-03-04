Desgarrador adiós: joven actor confirma que enfrenta sus últimos días tras diagnóstico de cáncer terminal

El intérprete, de 28 años, confirmó que atraviesa la etapa terminal de un cáncer y anunció su despedida pública, señalando que desea dedicar el tiempo que le queda a compartir con su familia y amigos.

Horas después de que Bruce Campbell, recordado por interpretar a Ash Williams en The Evil Dead, revelara que enfrenta cáncer, otro actor sorprendió con una noticia igualmente conmovedora.

Se trata de Finnian Garbutt, intérprete de 28 años de la serie policial Hope Street, quien comunicó que el cáncer de piel que padece desde hace cuatro años se ha propagado de forma agresiva. A través de una carta sincera y dolorosa, explicó que la enfermedad se encuentra en su etapa final y que desea dedicar el tiempo que le queda a estar junto a su familia y amigos.

¿Qué dijo Finnian Garbutt sobre su cáncer?

El actor de Hope Street impactó a sus seguidores al compartir en redes sociales un mensaje en el que reveló el rápido avance de su condición.

“Durante el último mes, más o menos, he tenido bastante dolor en la espalda y la cadera. Mi equipo de oncología me ingresó el otro día para observación y para realizar algunas exploraciones. Lamentablemente, los resultados han mostrado que el cáncer ha progresado rápidamente en mi cuerpo y ahora estoy entrando en las últimas etapas de mi vida”, escribió el 2 de marzo, tras relatar que había experimentado intensos dolores en las últimas semanas.

Finnian Garbutt

Garbutt explicó que decidió hacerlo público porque le resultaba muy difícil comunicar la noticia de manera individual. También expresó su deseo de aprovechar el tiempo que le queda junto a su “increíble familia y amigos”.

En su publicación, agradeció el respaldo recibido a lo largo de estos años y dejó abierta la posibilidad de reencontrarse con quienes quieran compartir un café o una conversación. El mensaje generó una ola de tristeza y, al mismo tiempo, múltiples muestras de afecto por parte de colegas y seguidores. Actores como Bronagh Waugh y Anthony Boyle le enviaron palabras de apoyo y admiración.

¿Qué tipo de cáncer padece y cómo ha sido su lucha?

Garbutt fue diagnosticado a los 25 años con cáncer de piel en etapa 3. En 2022 atravesó una compleja cirugía de 12 horas en la que le retiraron 75 ganglios linfáticos como parte de su tratamiento.

En agosto de 2024 recibió otro duro golpe: melanoma en etapa 4, una forma avanzada y agresiva de cáncer de piel que ya se había extendido. Pese a los tratamientos y al seguimiento constante de su equipo médico, recientemente los especialistas confirmaron que la enfermedad avanzó con rapidez.