La actriz reveló que terminó con el fotógrafo Ángel Fernández antes de iniciar su nueva etapa como participante de ‘La granja VIP’.

¡Se acabó! Yiddá Eslava sorprendió al anunciar el fin de su relación con el fotógrafo Ángel Fernández, romance que hizo público a finales de 2024. La actriz tomó esta decisión en medio de su buena relación como padres con Julián Zucchi, con quien tiene dos hijos, y justo antes de iniciar su nueva etapa en ‘La granja VIP’.

Yiddá Eslava confirma el fin de su relación con fotógrafo

Yiddá Eslava fue anunciada como el nuevo jale del reality ‘La Granja VIP’ y llamó la atención al contestar en redes sociales a una seguidora que preguntó por la ausencia de Ángel Fernández en sus últimas publicaciones.

En medio de la cordial relación que mantiene con Julián Zucchi por el bienestar de sus hijos, la excombatiente confirmó que su romance con el fotógrafo terminó tras cerca de dos años, desde diciembre de 2023 hasta su reciente separación.

"¿Qué fue del fotógrafo?", "Ya no estamos juntos, pero todo bien, seguimos siendo amigos", respondió la actriz, dejando entrever que la ruptura se dio en buenos términos, aunque evitó detallar las razones y el momento exacto en que decidieron poner fin a la relación.

Cabe recordar que su historia con Ángel estuvo bajo cuestionamientos desde el inicio, pues comenzó apenas dos meses después de cerrar su relación de más de diez años con Zucchi, a quien señaló por presunta infidelidad y con quien incluso afrontó un proceso legal por sus hijos.

Yiddá responde sobre Julián y descarta romance

Tras su presentación, Yiddá Eslava brindó una entrevista en la que fue abordada por Carlos Cacho sobre un posible ingreso de Julián Zucchi, padre de sus dos hijos, al mismo reality. Ante la consulta directa “¿Cómo te quedaría el ojo?”, la actriz tomó la situación con picardía y contestó: “El ojo cuadrado, porque si no, ¿quién se queda con los hijos?”.