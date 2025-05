“(¿Hay una buena relación entre ustedes?) Sí, los dos, lo primero que vimos es que los chicos estén tranquilos. Ella me auxilió y gracias Yiddá por no dejarme desangrarme. El tiempo cura todo, hay errores, pero hay que aprender de la vida”, sostuvo.

“(¿El novio no se puso celoso?) No, no creo. Esto fue consensuado con ella porque no queremos que se creen rumores de cosas que no son", expresó.