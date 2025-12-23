Alondra García Miró asistió emocionada a un exclusivo matrimonio y dejó a todos intrigados al posar junto a un guapo y misterioso hombre. ¿De quién se trata?

La reconocida influencer Alondra García Miró se mantiene alejada de las cámaras de televisión, pero muy activa en redes sociales, donde comparte no solo campañas publicitarias, sino también momentos de su vida privada.

Esta vez, la exchica reality sorprendió al revelar detalles de un exclusivo y romántico matrimonio al que asistió. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su elegante aparición y la inesperada presentación de un misterioso hombre.

Alondra García dedica palabras de amor a misterioso hombre

A través de su cuenta oficial de Instagram, Alondra García Miró compartió diversos videos y fotografías del matrimonio de un familiar cercano, evento que disfrutó plenamente al estar rodeada de seres queridos. La influencer no ocultó su emoción y dedicó un tierno mensaje a los recién casados: “Los novios más lindos”, escribió en una imagen donde posa junto a ellos.

Sin embargo, la empresaria peruana sorprendió a muchos al publicar una fotografía en la que aparece junto a un apuesto hombre que la toma de la cintura con total confianza. Lejos de generar misterio, la ‘ojiverde’ aclaró rápidamente la situación y reveló que se trataba de su hermano. “Hermano mío. Love you”, escribió en una de sus historias.

Cabe señalar que Alondra García Miró no asistió al evento con su pareja, Francisco Alister Moreno, ya que él no aparece en ninguna de las imágenes difundidas. No obstante, se sabe que el joven reside en España y que la influencer suele viajar a Europa para reencontrarse con él periódicamente.

Alondra García Miró anuncia la compra de su propio departamento en Lima

En setiembre de 2025, la modelo Alondra García Miró vive una etapa especial en el plano personal tras revelar que adquirió un moderno departamento en Lima. Pese a que actualmente reside fuera del país, la conocida ‘ojiverde’ decidió compartir este importante logro con sus seguidores mediante sus redes sociales.