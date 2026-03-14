Las especulaciones sobre un posible romance entre Ethel Pozo y Yaco Eskenazi surgieron en 2018, cuando compartían labores en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

Durante una rueda de prensa realizada el viernes 13 de marzo, Ethel Pozo y Yaco Eskenazi fueron consultados sobre el distanciamiento que mantuvieron durante dos años y sobre los comentarios que, en su momento, insinuaban un supuesto romance secreto entre ambos. Estas especulaciones surgieron cuando coincidían como conductores del programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', donde compartían escenario en América Televisión.

Ethel Pozo y Yaco Eskenazi niegan romance

Ante las preguntas de la prensa, la conductora explicó que el rumor comenzó a circular alrededor del año 2018. Según señaló, nunca existió un vínculo sentimental con su compañero, sino únicamente una relación de amistad. “Ese rumor no tiene pies ni cabeza. Nosotros hemos mantenido siempre una amistad. Decían ‘en los pasillos de América’. En los pasillos de América camina todo el mundo”, comentó el exparticipante de 'Esto es guerra'.

La presentadora también fue enfática al descartar cualquier posibilidad de una relación amorosa con el exchico reality. “Ni en esta ni en otra vida”, afirmó. Además, explicó que las especulaciones se intensificaron luego de que ambos coincidieran en una obra infantil presentada en el Teatro Municipal de Lima.

Durante sus declaraciones, Yaco reflexionó sobre cómo este tipo de rumores se construyen en el mundo del espectáculo. En ese sentido, afirmó que el vínculo que mantiene con Pozo es una prueba de que sí puede existir una amistad genuina entre personas de distinto sexo.

“A veces es difícil para las personas pensar que un hombre y una mujer puedan convivir, ser amigos, trabajar y que no pase nada más. Entonces, se inventan, especulan y algunas personas son muy ligeras en soltar información que puede hacer que las personas crean que hay cosas, pero definitivamente, no (...) Siento que es maldad pura. Gracias a Dios, nosotros vivimos en un entorno familiar sano, agradable y nuestras parejas entienden perfectamente que existe gente así, pero de verdad, nosotros somos muy amigos”.

Ethel Pozo recuerda que habló con Natalie Vértiz cuando surgió el rumor

En ese contexto, la hija de Gisela Valcárcel reveló que, cuando comenzaron los comentarios sobre el supuesto romance, decidió comunicarse directamente con Natalie Vértiz, esposa de Eskenazi, para aclarar la situación.