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Alejandra Baigorria IMPACTÓ al revelar que cobró de 100 mil soles por suscripciones en su boda

Alejandra Baigorria dejó atónitos a muchos al afirmar que no fue "mucha plata", tras recibir miles de soles de más de 5.000 seguidores que se suscribieron para ver contenido exclusivo de su boda con Said Palao.

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    Alejandra Baigorria IMPACTÓ al revelar que cobró de 100 mil soles por suscripciones en su boda
    Alejandra y Said cumplieron un año de casados en medio del escándalo de una presunta infidelidad. | Composición Wapa
    Alejandra Baigorria IMPACTÓ al revelar que cobró de 100 mil soles por suscripciones en su boda

    La unión matrimonial de Alejandra Baigorria y Said Palao sigue dando de qué hablar. En esta ocasión, la empresaria generó sorpresa al compartir los beneficios obtenidos a través de las suscripciones exclusivas en Instagram, donde difundió imágenes y videos únicos de un evento tan esperado.

    En una entrevista reciente, la exintegrante de 'Esto es guerra' se pronunció sobre las especulaciones que circulaban en redes sociales acerca de sus ingresos por este contenido premium. Aunque se rumoraba que había recaudado más de 100.000 soles, aclaró que la cantidad final fue significativamente menor debido a reducciones aplicadas por la plataforma.

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    Alejandra Baigorria detalla que ganó 60.000 soles por suscripciones en Instagram

    Conocida como la Gringa de Gamarra, compartió su experiencia sobre la táctica de monetización que adoptó durante la cobertura de su boda con Said Palao, en el pódcast 'Sin + Que Decir'.

    Comentó que miles de seguidores se suscribieron para disfrutar de fotos, videos y momentos privados del enlace matrimonial, contenido al que no tuvo acceso el público general. Según datos publicados en redes, se estimaron ganancias cercanas a los 100.000 soles.

    Alejandra Baigorria explicó que estas cifras se basaron en aproximadamente 5.000 suscriptores que pagaron una cuota de 20 soles por el acceso. Sin embargo, detalló que este monto representa ingresos brutos previos a las deducciones de la plataforma.

    En la conversación, confirmó que, después de aplicar los descuentos pertinentes, lo recibido fue alrededor de 60.000 soles.

    Queja de Alejandra Baigorria por el cobro del 40% de Instagram

    Un aspecto que destacó en sus declaraciones fue el alto porcentaje retenido por Instagram. La empresaria explicó que esta red social dedujo cerca del 40% de los ingresos obtenidos por sus suscripciones.

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    "Es cierto, muchos piensan que fue un dineral, pero Instagram se quedó con el 40%", dijo en la entrevista, refiriéndose al porcentaje descontado de sus ganancias.

    Además, Alejandra Baigorria defendió el uso de esta opción y recordó que es una herramienta proporcionada por la red social para los creadores de contenido.

    "¿Acaso crees que Instagram es gratis? Me quitó el cuarenta por ciento", expresó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Alejandra Baigorria IMPACTÓ al revelar que cobró de 100 mil soles por suscripciones en su boda
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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