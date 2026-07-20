Angie Jibaja estuvo en el centro de un escándalo cuando una mujer revisó sus pertenencias y alertó a la policía, acusándola de llevar sustancias. Esto llevó a su salida voluntaria. ¿Cuál fue su explicación?

Luego de su participación en el podcast 'Nadie sabe', de Giancarlo Cossio, Angie Jibaja se vio involucrada en una nueva controversia al hospedarse en un conocido hotel y descubrir a una mujer, aparentemente trabajadora del lugar, saliendo de su habitación. Acompañada de un amigo, la ex pareja de Jean Paul Santa María documentó el incidente y compartió una seria acusación en su contra.

Intervención policial en hotel por denuncias contra Angie Jibaja

Tras reunirse con sus hijos, Angie Jibaja se vio envuelta en un nuevo escándalo nocturno al compartir un impactante video en el que llega a un hotel con un acompañante y acusa a una trabajadora de entrar a su habitación sin permiso.

La trabajadora, visiblemente nerviosa, solicitó que abandonaran el lugar mientras decidía llamar a la policía, lo que generó tensión, ya que ambos exigían la devolución de sus pertenencias.

"Necesito decir algo, ¿por qué has entrado a nuestro cuarto? Quiero mis cosas", exclamó. "Llamaremos a la policía", añadió.

Este hecho desató el conflicto, ya que en el exterior, con la llegada de la Policía Nacional del Perú, Jibaja comunicó las sospechas de la mujer respecto a la presencia de sustancias ilegales en la habitación, que supuestamente la trabajadora habría descubierto.

"Me está humillando y denigrando. Le pedí al oficial que revisara mi cuarto para confirmar que no hay drogas ni cigarrillos; acabamos de llegar de la calle y de los bancos, recuérdalo", se defendió Jibaja, mientras era grabada por la mujer. Jibaja rechazó enérgicamente las acusaciones, alegando que todo era por no haber pagado por el servicio.

"Mira cómo me tiene, todo por no haber pagado, por favor. Simplemente por eso", comentó. Posteriormente, la Vitteri, creadora de contenido, mostró un documento que indica que Jibaja se marchó voluntariamente.