Familia de Sheyla Rojas ASEGURA que Sir Winston la dejó “sin nada” y revela el sacrificio que hizo por su hijo

El programa 'Chimi Churri' impactó con revelaciones familiares sobre Sheyla Rojas al confirmar que quedó sin nada tras romper con Sir Winston. ¿En qué utilizó sus ahorros?

Tras unas semanas del fin de la relación entre Sheyla Rojas y Sir Winston, el programa 'Chimi Churri' reveló que un familiar confirmó la difícil situación económica que Sheyla enfrenta tras su separación y regreso al Perú. Luego de aparecer solicitando canjes, incluso para su cabello, un pariente afirmó que su expareja le dejó sin lujos y explicó qué ocurrió con sus ahorros acumulados durante cinco años de relación.

Familiares de Sheyla Rojas relatan que Sir Winston la dejó sin bienes y explican el destino de sus ahorros

El programa 'Chimi Churri' sorprendió con estas novedades sobre Sheyla Rojas tras el reciente término de su relación con Sir Winston, noticia que la rubia confirmó en sus redes al regresar a Perú.

Aunque Magaly Medina sugirió que planeaba regresar a México tras descubrir algo de su pareja que no le gustó, insinuó posible infidelidad. ‘Chiclecito’ contactó a un familiar que narró drásticas medidas del empresario: la dejó sin nada.

Por ello, Rojas regresó a Perú y se dedicó a ser influencer para obtener algunos lujos gratis, incluidas visitas a salones de belleza. Al no estar casados, Sheyla no podría reclamar beneficios del tiempo juntos.

"Una estilista le comentó algo porque le estaba alisando el cabello a la señora. '¿Eres de la familia de Sheyla?', preguntó. 'Ella ha vuelto prácticamente sin nada', aseguró. Describieron que literalmente volvió tan apremiada que lo primero fue buscar un canje para sus extensiones. Llegó con el cabello muy maltratado, según la familiar, y Sir Winston la dejó sin recursos", explicaron.

Sin embargo, la familia destacó el lado positivo de la relación en términos de su hijo con Antonio Pavón, Antoñito. Sheyla habría usado sus ahorros para priorizar el bienestar de su hijo.

"Algo destacable, según contó la familiar, es que lo poco que Sheyla logró guardar lo destinó al tratamiento de su hijo. Si es así, priorizar el bienestar de su hijo es encomiable", indicaron.