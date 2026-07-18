¿Qué le pasó? Hija de Mario Hart y Korina sufre 'ACCIDENTE' durante carrera de autos y así se encuentra: "Se chocó en la primera curva"

Mario Hart disfrutó de un día de automovilismo junto a sus hijos en un circuito de karting. Sin embargo, un incidente inesperado cambió los planes familiares.

Mario Hart decidió disfrutar de un día especial junto a sus hijos compartiendo una de las actividades que más lo apasionan: el automovilismo. El exchico reality llevó a los pequeños a vivir una experiencia en un circuito de karting diseñado para niños, con la ilusión de acercarlos al deporte que ha marcado gran parte de su vida. Sin embargo, la jornada no salió como esperaba luego de que uno de los momentos más esperados terminara en un inesperado incidente que cambió por completo los planes del piloto.

¿Qué le pasó a la hija de Mario Hart y Korina Rivadeneira?

Mario Hart compartió con sus seguidores algunos momentos del día especial que organizó junto a sus hijos, a quienes quiso acercar a una de sus mayores pasiones: el automovilismo. A través de sus redes sociales, el piloto mostró a los pequeños preparados para vivir la experiencia, vestidos con trajes de carrera similares a los que él utiliza en las competencias y listos para ingresar a la pista de karting.

Mario Hart compartió el incidente de su hija en redes

Quien más entusiasmo demostró fue su hija mayor, que no dudó en subirse al vehículo y comenzar el recorrido. Sin embargo, la aventura duró apenas unos instantes, ya que la menor terminó chocando en una de las primeras curvas del circuito cuando recién iniciaba la prueba.

Tras lo ocurrido, la niña optó por no volver a conducir durante el resto de la jornada, pese a los intentos de animarla a continuar. Al respecto, Mario Hart comentó: "Cuánta ilusión me da…pero creo que por acá no es. Salió, se chocó en la primera curva y no quiso manejar más".

Aunque el incidente no pasó de un susto y la menor no sufrió ningún tipo de lesión, la experiencia no fue la que esperaba y prefirió mantenerse alejada de la pista.

Por otro lado, el hijo menor de Mario Hart y Korina Rivadeneira tampoco logró adaptarse a la actividad. Según explicó el corredor, el pequeño se mostró incómodo desde el primer momento debido al fuerte sonido de los vehículos, lo que le impidió siquiera iniciar el recorrido: "Y por acá nisiquiera rodó. El solo sonido lo asusta. A esperar nomás…".

Lejos de molestarse por la reacción de sus hijos, el exchico reality tomó la situación con tranquilidad y entendió que cada niño tiene su propio ritmo para acercarse a este tipo de deportes.

A diferencia de ellos, uno de sus sobrinos sí logró completar el circuito sin dificultades y demostró mayor confianza al volante, convirtiéndose en el único de los pequeños que pudo disfrutar plenamente de la experiencia que Mario Hart había preparado con tanta ilusión.

Leslie Shaw acusó a Mario Hart y Korina Rivadeneira de haber iniciado una relación cuando aún eran pareja

Las recientes declaraciones de Leslie Shaw continuaron generando repercusión en el mundo del espectáculo. La cantante volvió a referirse a su antigua relación con el piloto y aseguró que fue víctima de una infidelidad.

Según relató, decidió darle una nueva oportunidad a Hart luego del escándalo que protagonizó con Olinda Castañeda. Sin embargo, tiempo después descubrió que también mantenía un vínculo con Korina Rivadeneira.

"Jamás se disculpó. Sus papás fueron a verme al teatro y él me mando rosas cuando estaba ahí cepillando. Me engañó con las dos (Olinda y Korina) y encima quería que yo vaya a barrer y le pague una indemnización, dime la ostra. Yo si lo veo, lo atropello", sostuvo.

La intérprete también lanzó duras críticas contra la modelo venezolana, asegurando que, desde su perspectiva, la relación con Mario Hart habría tenido otros intereses detrás.