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¿Farfán y Darinka Ramírez se lucieron juntos? La 'Foquita' aparece en paseo con su hija y la modelo rompe su silencio

Jefferson Farfán fue captado en un centro comercial junto a su hija y una mujer que generó especulaciones en redes sociales. La situación se volvió viral rápidamente.

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    ¿Farfán y Darinka Ramírez se lucieron juntos? La 'Foquita' aparece en paseo con su hija y la modelo rompe su silencio
    ¿Jefferson Farfán sale de paseo con su hija y Darinka Ramírez? | Composición: Wapa Captura de pantalla - Instarándula
    ¿Farfán y Darinka Ramírez se lucieron juntos? La 'Foquita' aparece en paseo con su hija y la modelo rompe su silencio

    La reciente aparición de Jefferson Farfán en un centro comercial junto a su hija menor y una mujer desató una ola de especulaciones en redes sociales. Las imágenes fueron difundidas por Instarándula y muchos usuarios creyeron que la persona que acompañaba al exfutbolista era Darinka Ramírez, madre de la pequeña. Sin embargo, la influencer no tardó en pronunciarse para aclarar lo sucedido y poner fin a los rumores.

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    Jefferson Farfán es captado en paseo familiar con su hija menor ¿y Darinka Ramírez?

    El portal Instarándula compartió un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde se observa a Jefferson Farfán disfrutando de un paseo con su hija y una joven cuyo parecido físico con Darinka Ramírez generó todo tipo de comentarios entre los seguidores.

    Jefferson Farfán es captado en paseo familiar
    Jefferson Farfán es captado en paseo familiar

    La grabación llegó hasta Samuel Suárez a través de uno de sus seguidores, quien creyó haber captado a la expareja compartiendo un momento familiar.

    "Hola Samu, tengo un video de Farfán con Darinka", se lee en el mensaje que recibió Samuel Suárez y que este publicó en la cuenta de Instagram.

    En las imágenes se aprecia a la popular 'Foquita' caminando por un centro comercial mientras acompaña a su hija. La presencia de la mujer despertó la curiosidad de los usuarios, quienes asumieron que se trataba de Darinka Ramírez debido al gran parecido entre ambas.

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    Darinka Ramírez aclara quién era la mujer que apareció junto a Jefferson Farfán

    Ante las especulaciones que comenzaron a multiplicarse en redes sociales, Samuel Suárez decidió escribirle directamente a Darinka Ramírez para salir de dudas sobre la identidad de la mujer que aparecía en el video.

    "Mis chicos de Instarándula subieron un video de Farfán paseando contigo y la pequeña por el Polo, pero yo digo, qué raro, tan rápido ya están bien y en paseos, me quedé con esa duda...", le escribió 'Samu'.

    Darinka Ramírez revela verdad sobre paseo de Farfán con su hija
    Darinka Ramírez revela verdad sobre paseo de Farfán con su hija

    La modelo respondió de inmediato y descartó que fuera ella quien acompañaba al exseleccionado nacional. Además, explicó que la mujer que aparece en el video es su hermana y aprovechó para precisar que Jefferson Farfán cumple con el régimen de visitas establecido judicialmente.

    "Hola amigo jajaja, era mi hermana. Mi hija siempre va acompañada (...) acabo de ver tus historias que han puesto que era yo jajaja, él tiene sus visitas dictadas por juez", respondió la influencer.

    Con esta aclaración, Darinka Ramírez puso fin a los rumores de una supuesta salida junto a Jefferson Farfán, dejando en claro que la persona que aparecía junto al exfutbolista era un familiar suyo y no ella.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Farfán y Darinka Ramírez se lucieron juntos? La 'Foquita' aparece en paseo con su hija y la modelo rompe su silencio
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

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