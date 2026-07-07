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Jefferson Farfán SUFRE REVÉS JUDICIAL frente a Magaly Medina: Poder Judicial rechaza su pedido y pide EXPLICACIONES por reportaje

Jefferson Farfán no logró demostrar ante la justicia que Magaly Medina no cumple con su servicio comunitario. ¿Qué importante demanda le hizo el Poder Judicial?

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    Jefferson Farfán y Magaly Medina
    Jefferson Farfán SUFRE REVÉS JUDICIAL frente a Magaly Medina: Poder Judicial rechaza su pedido y pide EXPLICACIONES por reportaje

    Jefferson Farfán pasa por un mal momento. A pesar de presentar un extenso reportaje con material nunca antes visto que sugeriría que Magaly Medina apenas cumplió seis minutos de su servicio comunitario, y plantear sospechas de irregularidades en una parroquia y en el INPE, el Poder Judicial desestimó rotundamente las “pruebas” del exfutbolista contra la popular figura de televisión. ¿Qué motivó esta decisión y cuál fue el contundente requerimiento que le hicieron?

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    Poder Judicial no acepta acusaciones de Jefferson Farfán sobre servicio comunitario y le hace una fuerte demanda

    Magaly Medina comentó en exclusiva con 'Sin más que decir', conducido por María Pía Copello, y sorprendió al auditorio con el fallo del juez sobre su conflicto con Jefferson Farfán, que dejaría al exfutbolista en una posición incómoda ante los cuestionamientos sobre el servicio comunitario de la pelirroja.

    Las imágenes del reportaje presentado el 6 de julio ya habrían sido entregadas al Poder Judicial por el hijo de Doña Charo con la intención de desacreditar a la presentadora en relación con cómo cumplió su sentencia, al señalar irregularidades en las horas y muchas ausencias, a pesar de registros que aseguran su presencia.

    Farfán parece no haber considerado varios aspectos en sus videos, que ‘Maga’ considera no verídicos e insuficientemente comprobados. En este momento del juicio no se permiten pruebas nuevas ni de procedencia dudosa.

    “No tengo que responderle a él, sino a un juez, pero él omitió declarar que ya presentó esas imágenes y el juez las rechazó como inadmisibles, le dijeron ‘esto no procede’. Al no encontrar eco en los tribunales, decidió divulgarlo”, comentó la presentadora.

    El tribunal no revocará su decisión y, además, le solicitó al novio de Xiomy Kanashiro que aclare de dónde provienen las imágenes presentadas para que sean consideradas válidas. Medina tomó con tranquilidad la noticia, considerando su experiencia en batallas legales en las que se ve obligada a proporcionar fuentes y confirmar la autenticidad de su información.

    “Farfán intentó judicializar el caso, pero le respondieron ‘no señor, esto no es válido’. Estamos en ejecución de sentencia, no en presentación de pruebas, y le cuestionaron el origen de cada video. Debe explicar cómo obtuvo sus pruebas, así se procede cuando uno acude al Poder Judicial”, añadió.

    SOBRE EL AUTOR:
    Jefferson Farfán SUFRE REVÉS JUDICIAL frente a Magaly Medina: Poder Judicial rechaza su pedido y pide EXPLICACIONES por reportaje
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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