Un reconocido actor de cine y televisión reveló que fue diagnosticado con cáncer en etapa 4, una noticia que llegó poco tiempo después de que su hija enfrentara la misma enfermedad.

El actor William Shatner, de 95 años, compartió uno de los momentos más difíciles de su vida al revelar que tanto él como su hija, Melanie Shatner Gretsch, fueron diagnosticados con cáncer en etapa 4 con pocos meses de diferencia. La noticia fue dada a conocer durante una entrevista en la que ambos relataron el duro proceso que atravesaron y cómo lograron superar la enfermedad.

¿Qué tipo de cáncer padecieron William Shatner y su hija?

La primera en recibir el diagnóstico fue Melanie Shatner Gretsch, de 61 años. En 2022 detectó un bulto en uno de sus senos y, tras varios exámenes, los médicos confirmaron que padecía un agresivo cáncer de mama.

Durante cerca de un año y medio se sometió a quimioterapia, una doble mastectomía y 30 sesiones de radioterapia. Al recordar ese momento, confesó:

"Estaba histérica. Te llamé y dije: ‘Creo que me estoy muriendo’".

Según contó, su padre intentó darle tranquilidad:

"Esto será un momento pasajero en tu vida. Vas a superarlo y será un recuerdo".

Mientras Melanie seguía su tratamiento, la familia recibió otro duro golpe. En 2023, William Shatner detectó un pequeño bulto en una de sus mejillas. Tras los estudios médicos, le diagnosticaron un melanoma en etapa 4 que ya se había extendido a los pulmones y al cerebro.

"Encontramos a los médicos perfectos para su cáncer y para el mío", expresó el actor.

Shatner fue sometido a una intervención quirúrgica para extirpar el tumor y posteriormente recibió inmunoterapia durante dos años para combatir las metástasis.