Magaly Medina comparte emotivo mensaje y deja reflexión que impacta a sus seguidores en medio del CONFLICTÓ con Farfán: "No vieron los sacrificios"Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras denunciar amenazas de muerte, Magaly Medina compartió un mensaje reflexivo. A través de un video, la conductora destacó el sacrificio detrás de sus éxitos, en el contexto de su disputa pública con el futbolista Jefferson Farfán, quien ha cuestionado aspectos de su accionar legal.
"Algunos lo llaman suerte. Pasaron por alto los sacrificios, las renuncias y los reinicios", expresó la conocida Urraca en la descripción de su publicación en redes, acompañada de imágenes de su vida personal, su labor televisiva y viajes nacionales e internacionales.
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Reflexiones de Magaly sobre perseverancia en su contienda con Farfán
La publicación de la presentadora de ATV surge en medio de su polémica con Jefferson Farfán, después de que el exfutbolista sugiriera tener pruebas de una posible irregularidad en el cumplimiento de servicios comunitarios tras un proceso judicial que ganó la Foquita. Este conflicto se ha extendido más allá de la vía judicial, con intercambios de mensajes a través de redes sociales y televisión.
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En su video, la Urraca ahonda en cómo los éxitos visibles no siempre reflejan el arduo proceso que hay detrás. "A menudo me dicen que tengo suerte cuando las cosas salen bien, pero no ven los días de cansancio, las dudas o cuando falta la suerte esperada", relata en el video compartido.
Magaly Medina también subrayó que la distinción entre "suerte" y "disciplina" radica en la perseverancia diaria. "La suerte puede aparecer una sola vez, pero la constancia debe estar presente cada día, y ahí radica la verdadera diferencia", añadió junto a imágenes de su carrera profesional y momentos personales importantes.