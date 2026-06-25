Christian Cueva se PRONUNCIA tras DEJAR EN LA CALLE a la hija mayor de Pamela López : "Las cosas de mis hijos"

Pamela López reveló que su exsuegro desalojó a su hija mayor en Trujillo, lo que llevó a la viralización de los comentarios de Christian Cueva sobre el cambio de cerraduras.

A los seguidores de Pamela López los sorprendió que revelara cómo su exsuegro, Luis Alberto Cueva, la desalojó con la policía de su residencia en Trujillo y dejó a Fabiana, su hija mayor, con sus pertenencias adentro. Esta situación provocó que se viralizaran las declaraciones de Christian Cueva, quien comentó sobre la vivienda a la que le habían cambiado las cerraduras para impedir ingresos no autorizados. ¿Era consciente del desalojo de Fabiana y decidió priorizar a sus hijos?

Christian Cueva se defiende ante el desalojo realizado por su padre a la hija de Pamela López

Pamela López compartió su versión con Carlos Cacho tras comentar en 'La Granja VIP' que todas las cerraduras de su casa en Trujillo fueron cambiadas, noticia que recibió de Fabiana, su hija mayor, mientras participaba en el programa.

Tras dejar el reality, la presentadora de eventos contó lo ocurrido y señaló a Luis Alberto Cueva, su exsuegro, como quien llegó acompañado de policías y retiró a su hija mayor de la residencia, ubicada en la Ciudad de la Eterna Primavera y registrada a nombre de Aladino.

“El padre de él, lamentablemente mi exsuegro, apareció con policías en tiempo récord. La vivienda que era propiedad del padre de mis hijos ahora está a nombre de una empresa. Cambiaron la cerradura y entendí que él está quedándose allí a dormir. Mi hija mayor estaba allí, junto con mis cosas y las de mis hijos”, comentó.

Después, se viralizaron las declaraciones que el novio de Pamela Franco realizó antes, cuando aún no se conocía quién alteró las cerraduras y que su padre era el responsable.

El exjugador resaltó un punto importante al referirse a sus tres hijos biológicos y afirmó que ellos tienen dónde vivir en Lima y que el otro inmueble no era una prioridad, una postura que resulta polémica debido a que Fabiana, criada por él y Pamela desde pequeña, quedó sin techo.

“Mis hijos, gracias a Dios, tienen su casa. Estoy tranquilo con eso, ellos residen en Lima. Debo enfocarme en las necesidades de mis hijos, ellos tienen su residencia en Lima, es algo conocido. ¿Dicen que he desalojado a alguien? No entiendo de qué hablan.”