¡Inesperado momento! La reconocida influencer colombiana Natalia Segura impactó a sus seguidores al entregarle con frialdad lo que parecían ser documentos de divorcio a su pareja, Ignacio Baladán. Afirmó que ‘no están atravesando su mejor etapa’ en la relación. No obstante, la reacción del uruguayo fue lo que realmente captó la atención en redes sociales, con un desenlace insospechado.

¿Está Natalia Segura considerando el divorcio de Ignacio Baladán? Esto fue lo que ocurrió

El suceso tuvo lugar mientras la pareja se encontraba en su hogar en Colombia. La influencer decidió preparar un sobre con un contenido significativo, dispuesta a afrontar una conversación difícil. “Sinceramente, siento que entre nosotros las cosas no están funcionando. Aquí te entrego el acta de divorcio, quiero que lo leas. Amor, deseo el divorcio”, insistió Natalia Segura.

Sin embargo, la respuesta de Ignacio Baladán fue tranquila. Desde el principio reconoció la broma y contestó: “Muy cómica, (…) no te vas a divorciar”, dijo mientras pedía ver el documento para entender de qué se trataba.