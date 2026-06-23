La actriz y su pareja compartieron momentos románticos en la boda de Gaspar de 'Al fondo hay sitio' , y fueron criticadas por hacer pública su relación.

Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias DISFRUTARON en la boda Alejandro Villagómez y compartieron romántico video. | Composición Wapa

Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias DISFRUTARON en la boda Alejandro Villagómez y compartieron romántico video. | Composición Wapa

Nidia Bermejo, reconocida por su papel de Olinda Zapallal en la serie 'Al fondo hay sitio', volvió a ser el centro de atención al publicar momentos memorables junto a su pareja, Lucía Covarrubias. Ambas asistieron a la boda de Alejandro Villagómez y Nube Lavaud, donde mostraron su amor.

Nidia Bermejo y su relación con Lucía Covarrubias

La pareja publicó varias fotos y videos de la ceremonia nupcial de Gaspar en sus redes sociales. En particular, se las vio caminando de la mano en los jardines del evento, reflejando la feliz etapa que viven.





No obstante, la visibilidad de su relación generó comentarios negativos. Lucía Covarrubias subió un video en TikTok junto a Nidia y algunas personas criticaron su romance.

Ante un comentario que decía: “Que Dios las perdone”, Covarrubias respondió con serenidad y evitó el conflicto. “¿Perdonar qué? Abrazos. Bendiciones y que viva el amor”, respondió, recibiendo apoyo de sus seguidoras.

Nidia Bermejo y Lucía Covarrubias en la boda de Alejandro Villagómez

A pesar de las críticas, Covarrubias mantuvo su postura. Ante otro comentario similar, replicó: “Te amo, bendiciones para ella”, y ganó elogios por su respuesta respetuosa.

Durante el evento, Nidia Bermejo vistió un elegante vestido con un blazer oscuro y sombrero, mientras que Lucía Covarrubias lució un traje largo con estampados florales. Ambas asistieron como invitadas a la boda de Alejandro Villagómez, el famoso Gaspar de 'Al fondo hay sitio'.