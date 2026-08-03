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¡MAMMA MIA! El musical más exitoso de la historia del Perú regresa luego de 10 años

Una madre, una hija, tres posibles papás y 23 hits de ABBA. La aclamada producción dirigida por Juan Carlos Fisher se estrenará el próximo 2 de julio; las entradas ya están a la venta.

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    ¡MAMMA MIA! El musical más exitoso de la historia del Perú regresa luego de 10 años
    ¡Mamma Mia! regresó al teatro para el disfrute de muchos.
    ¡MAMMA MIA! El musical más exitoso de la historia del Perú regresa luego de 10 años

    Hay historias que se cantan, se viven y se comparten en familia. ¡Mamma Mia!, el musical más representado a nivel mundial —que ha cautivado a más de 56 millones de personas en más de 50 países— regresa a Lima. Y lo mejor de todo: el público ya puede reservar sus entradas para ser parte de este gran fenómeno teatral que transformará el escenario en un mágico paraíso griego lleno de romance y locura.

    Las canciones de Björn Ulvaeus, Benny Andersson y algunas de Stig Anderson acompañan la historia de Donna, una madre soltera, y su hija Sophie, que está a punto de casarse. Para ello, Sophie necesita descubrir cuál de los tres posibles candidatos es su padre. Bajo licencia de Music Theatre International (MTIshows.com), un elenco de primer nivel da vida a esta vibrante reflexión sobre el amor, la amistad y el paso del tiempo.

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    Bajo la dirección de Juan Carlos Fisher, un gran referente de la escena teatral, el Perú volverá a disfrutar del musical más exitoso a nivel mundial desde 1999, cuando Catherine Johnson, dramaturga británica, escribió la obra inspirada en el concepto original de Judy Craymer y este 2026 continúa siendo una experiencia inolvidable de principio a fin.

    "Lo mejor de esta obra es que conmueve y sorprende al público con canciones que todo el mundo conoce y adora. Su magia es tan grande que es capaz de reunir a varias generaciones en una misma sala. Volver al país con esta celebración teatral, junto a un reparto excepcional, es una oportunidad única para reencontrarnos, reír y celebrar juntos la vida sobre el escenario", comenta Fisher.

    Después de un proceso de audiciones iniciado por Los Productores en noviembre del 2025, el numeroso y diverso elenco de 'Mamma Mia' está encabezado por Érika Villalobos, Gianella Neyra, Rebeca Escribens, Gustavo Mayer, Raúl Zuazo, Diego Carlos Seyfarth, Mariagracia Mora y Stefano Meier. Juntos, darán vida a los personajes de esta obra emblemática, llenando el escenario de talento, baile, canciones, energía y carisma.

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    La temporada se estrena el 2 de julio en el Teatro Peruano Japonés, en Jesús María. Las funciones serán los jueves y viernes a las 8.00 p. m., los sábados con dos funciones a las 5.00 p. m. y 8.30 p. m., y los domingos a las 6.00 p. m. Las entradas ya están disponibles en losproductores.pe, a través de Joinnus y en la boletería del teatro.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡MAMMA MIA! El musical más exitoso de la historia del Perú regresa luego de 10 años
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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