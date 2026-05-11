Paul Michael pierde los papeles y acusó de infidelidad a Pamela López en terrible discusión en 'La granja VIP'

Paul Michael y Pamela López se enfrentaron en 'La granja VIP Perú', revelando acusaciones de infidelidad por parte del cantante.

Durante una acalorada discusión en 'La granja VIP Perú', Paul Michael acusó a Pamela López de traición. Aparte de mostrar celos hacia su vínculo con Diego Chávarri y sugerir una relación pasada, Paul afirmó que ella le fue infiel al inicio de su relación, con lo cual él tuvo un descubrimiento impactante. “De todo lo que me enteré, me has engañado”, expresó.

Celine Aguirre fue testigo cuando Pamela López advirtió que el día en que le dijo “te amo” marcó el comienzo de su relación, sugiriendo que él debería dejar atrás sus celos e inseguridades. “Aún te comportas como víctima; supéralo, no te he engañado”, refutó la participante del reality.

Paul Michael revela tensiones en televisión

En medio de la pelea, Paul Michael explicó que su desconfianza hacia Chávarri surgió por el hecho de que ambos se levantan temprano. “¿Por qué actúas así, si buscas que estemos bien?”, preguntó la influencer. “(Para saber) si fue alguna vez que me engañaste”, anotó el salsero.

Durante el altercado, Pamela López derramó lágrimas por el constante conflicto con Michael, afirmando que sí confiaba en él. “Yo no confío en ti”, replicó él. “¿No confías en mí? ¿Cómo puedes acusarme de esto? ¿Qué he hecho en la granja? Es tu discurso que te he sido infiel”, contestó llorando.