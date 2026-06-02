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¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil

Tras darse una nueva oportunidad, Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su relación con un matrimonio civil en Lima.

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    ¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil
    Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron.
    ¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil

    Karla Tarazona y Christian Domínguez dieron un paso significativo en su relación al casarse en una conmovedora ceremonia que prefirieron realizar en privado. Este acontecimiento marcó el comienzo de una nueva etapa juntos, después de retomar su relación tras un periodo de separación. Acompañados por personas cercanas, celebraron su unión en una ceremonia civil que confirmó su compromiso.

    La ceremonia se llevó a cabo el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, donde decidieron formalizar legalmente su vínculo. Antes del evento, ambos compartieron en redes sociales sus emociones y la ansiedad que sentían ante la cercanía de este día especial. Sin embargo, al llegar el momento, irradiaron felicidad al compartir su amor con todo el país.

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    Karla Tarazona y Christian Domínguez celebran su unión en una ceremonia significativa

    En la ceremonia, la presentadora y el líder de Gran Orquesta Internacional mostraron gran alegría mientras oficializaban su unión. Después de dar el esperado "sí", la pareja planeaba viajar a Huaral para continuar la celebración en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura.

    Luego del acto protocolar, la pareja ofreció breves declaraciones a la prensa. Karla Tarazona optó por un vestido de cóctel complementado con una elegante pashmina. Lució un peinado recogido y un maquillaje discreto para la ocasión. Por otro lado, Christian Domínguez eligió un terno oscuro clásico, realzado con una corbata tipo michi, con la que mantuvo un estilo sofisticado para la ceremonia.

    Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: Silvana Quiñónez/URPI-LR
    Karla Tarazona y Christian Domínguez. Foto: Silvana Quiñónez/URPI-LR
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    En 2016, la pareja había realizado una ceremonia simbólica sin validez legal, que ahora quedó oficializada con este matrimonio civil. Para Karla Tarazona, este es su cuarto matrimonio. Anteriormente, estuvo casada con Leonard León en 2008, con quien tuvo dos hijos, y con Rafael Fernández en 2020, unión que terminó en divorcio en 2023.

    Christian Domínguez, por su parte, también ha tenido matrimonios previos. Estuvo casado con Tania Ríos Ruesta en 2002 y, en 2006, con Melanie Martínez, antes de llegar a este nuevo vínculo con Karla Tarazona.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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