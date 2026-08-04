Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”

Después de finalizar con 'Sir Winston', Sheyla Rojas reconoce el pasado de Joaquín Ramírez, defendiéndolo y destacando su éxito en los negocios.

Sheyla Rojas ha roto su silencio confirmando su cercanía con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. El anuncio sucedió tras un informe del programa 'Amor y Fuego', que reveló imágenes de la pareja. Posteriormente, Rojas habló con Magaly Medina para dar detalles de su situación sentimental luego de separarse del empresario mexicano apodado 'Sir Winston'.

En la entrevista, la excompetidora de 'Esto es Guerra' manifestó su interés por Ramírez y defendió su imagen frente a las críticas por sus asuntos legales.

Sheyla Rojas apoya al excongresista Joaquín Ramírez

Durante la charla, se discutieron los antecedentes de Ramírez, exalcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, cuando Magaly Medina le preguntó directa y sinceramente a Sheyla Rojas si le asustaba estar relacionada con alguien mayor que su anterior pareja y vinculado a la política y a casos judiciales.

Sheyla, conocida como 'Leona Loca', no eludió la controversia y admitió conocer el pasado de Ramírez, pero rápidamente lo defendió destacando su éxito en los negocios. “Obvio, pero estoy conociendo su lado. Es una persona trabajadora que ha logrado mucho. Muchas veces se habla mal de las personas, pero yo veo que es un hombre exitoso”, afirmó.

La influencer expresó confianza en que los temas legales de Ramírez se resolverán, atribuyendo las críticas a la envidia. “Me parece injusto que manchen su reputación. Todos sus asuntos legales se resolverán, él me lo ha asegurado y confío en que será así. Está enfocado en su campaña y eso genera envidia”, dijo.

Las palabras de Rojas provocaron que Medina le recordara la experiencia vivida con 'Sir Winston', aconsejándole cautela. Sheyla aceptó el consejo, aunque reafirmó su confianza en lo que está descubriendo sobre Ramírez. “Nos estamos conociendo. Las noticias pueden no ser ciertas. Me baso en lo que veo y él me cuenta”, comentó.