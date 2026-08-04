Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - Tragedia en Nasca: esto dijo la empresa aérea tras el fatal accidente que dejó 13 fallecidos: "Hemos mantenido...

Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”

Después de finalizar con 'Sir Winston', Sheyla Rojas reconoce el pasado de Joaquín Ramírez, defendiéndolo y destacando su éxito en los negocios.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”
    Sheyla Rojas habló con Magaly Medina sobre salidas con Joaquín Ramírez. | Composición Wapa
    Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”

    Sheyla Rojas ha roto su silencio confirmando su cercanía con Joaquín Ramírez, excongresista de Fuerza Popular. El anuncio sucedió tras un informe del programa 'Amor y Fuego', que reveló imágenes de la pareja. Posteriormente, Rojas habló con Magaly Medina para dar detalles de su situación sentimental luego de separarse del empresario mexicano apodado 'Sir Winston'.

    En la entrevista, la excompetidora de 'Esto es Guerra' manifestó su interés por Ramírez y defendió su imagen frente a las críticas por sus asuntos legales.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

    Sheyla Rojas apoya al excongresista Joaquín Ramírez

    Durante la charla, se discutieron los antecedentes de Ramírez, exalcalde de Cajamarca y exsecretario general de Fuerza Popular, cuando Magaly Medina le preguntó directa y sinceramente a Sheyla Rojas si le asustaba estar relacionada con alguien mayor que su anterior pareja y vinculado a la política y a casos judiciales.

    Sheyla, conocida como 'Leona Loca', no eludió la controversia y admitió conocer el pasado de Ramírez, pero rápidamente lo defendió destacando su éxito en los negocios. “Obvio, pero estoy conociendo su lado. Es una persona trabajadora que ha logrado mucho. Muchas veces se habla mal de las personas, pero yo veo que es un hombre exitoso”, afirmó.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¿Quién es Erika Muñoz, la exitosa empresaria y esposa de Kenji Fujimori, que lo defiende ante todo?

    La influencer expresó confianza en que los temas legales de Ramírez se resolverán, atribuyendo las críticas a la envidia. “Me parece injusto que manchen su reputación. Todos sus asuntos legales se resolverán, él me lo ha asegurado y confío en que será así. Está enfocado en su campaña y eso genera envidia”, dijo.

    Las palabras de Rojas provocaron que Medina le recordara la experiencia vivida con 'Sir Winston', aconsejándole cautela. Sheyla aceptó el consejo, aunque reafirmó su confianza en lo que está descubriendo sobre Ramírez. “Nos estamos conociendo. Las noticias pueden no ser ciertas. Me baso en lo que veo y él me cuenta”, comentó.

    Finalmente, al ser cuestionada sobre su atracción por el excongresista, Sheyla aseguró que la admiración era clave para ella. “No, no saldría con cualquiera. La admiración es fundamental para mí. Es trabajador, sencillo y divertido, por eso me atrae. Apenas estoy conociéndolo”, concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Sheyla Rojas admite que sale con Joaquín Ramírez y responde sin filtros a las críticas: “Genera envidia”
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    Jaime Bayly sacó a sus dos hijas y su exesposa de su departamento por su romance con Silvia Núñez: “Su venganza consistió en..."

    Andrea San Martín y el FATÍDICO accidente aéreo en la FAP que acabó con la vida de su padre

    Andrea San Martín sufre DOLOROSA PÉRDIDA en caída de avioneta en Nasca y revela su ÚLTIMA conversación: "Se me rompió el corazón"

    ¡NADIE LO ESPERABA! Keiko Fujimori revela el INESPERADO paquete que Karen Schwarz le envió a Palacio y desata una ola de reacciones: "Me sentí..."

    'ECHAN' a Mark Vito del Perú y encargan el REGRESO a su país tras anunciar su nuevo cargo en medio de reencuentro con Keiko Fujimori

    Lo más vistos en Farándula

    ¡NO ES NATALIE VÉRTIZ NI LUCIANA FUSTER! La peruana que IMPRESIONÓ en la prueba de Victoria’s Secret, dejando al jurado ATÓNITO

    Pareja de 22 años de Melcochita DEJA EN SHOCK A TODOS al confesar que es su PRIMER ENAMORADO: "Él sabía que yo no..."

    Ofertas

    La Bistecca

    Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    SORPRENDE LIMA

    ROSAS : Caja de 06 , 12 Rosas

    PRECIO

    S/ 45.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;