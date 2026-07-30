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¿Ya lo olvidó? Sheyla Rojas sorprende al lucirse de noche con nuevo galán tras polémico rompimiento con 'Sir Winston

Días tras su separación de 'Sir Winston', Sheyla Rojas ha sido vista con un misterioso acompañante, quien no dudó en demostrar cercanía con ella públicamente.

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    ¿Ya lo olvidó? Sheyla Rojas sorprende al lucirse de noche con nuevo galán tras polémico rompimiento con 'Sir Winston
    Sheyla Rojas tuvo una relación de cinco años con mexicano 'Sir Winston'. Foto: composición LR/Instagram
    ¿Ya lo olvidó? Sheyla Rojas sorprende al lucirse de noche con nuevo galán tras polémico rompimiento con 'Sir Winston

    Sheyla Rojas vuelve a captar la atención mediática. Apenas semanas después de haber anunciado el final de su romance con el empresario conocido como 'Sir Winston', la influencer fue vista en público junto a un hombre cuya proximidad desató rumores.

    Conocida popularmente como 'Shey Shey', compartió imágenes de una salida nocturna que generaron intriga entre sus seguidores. En estas, se destacaba un ambiente festivo y la presencia de su acompañante, aunque ella no aclaró la naturaleza de esta relación.

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    Sheyla Rojas aparece con misterioso acompañante tras despedirse de ‘Sir Winston’

    En los clips que ella misma difundió, se le ve disfrutando de una presentación musical en un local. Durante esta, enfocó con su cámara al hombre a su lado. Él, con un trago en mano, se inclinó hacia ella como muestra de complicidad, aunque sin llegar a ser una muestra de afecto evidente.

    Esta aparición se da en un contexto de reciente ruptura. En julio, la exintegrante de 'Esto es guerra' confirmó la disolución de su relación con 'Sir Winston' tras cinco años. Posteriormente, la modelo expresó que el amor entre ambos no había sido equitativo.

    El anuncio generó sorpresa ya que, meses antes, había expresado su deseo de formar una familia con el empresario mexicano, insinuando que llegarían a casarse. Sin embargo, esta ruptura también trajo un cambio en su estilo de vida. Magaly Medina señaló que, tras abandonar los lujos de su expareja y regresar al Perú, la llamada 'Leona Loca' adoptó una vida más modesta. "Ya no está el proveedor", apuntó la presentadora al mostrar imágenes de la influencer en entornos más sencillos, dejando atrás viajes y ostentación.

    Además, la 'Urraca' resaltó publicaciones antiguas de Rojas llenas de referencias a su vida íntima, incluso antes de anunciar su ruptura. Mensajes como “Cuando dejas de tocarla, su cuerpo deja de sentirse elegido. Cuando su cuerpo se siente rechazado, su corazón empieza a cerrarse” parecieron ser alusiones directas al declive de su relación.

    Actualmente, la aparición de la modelo con un enigmático hombre sugiere un posible nuevo rumbo en su vida, aunque ella no ha confirmado ningún tipo de relación o vínculo romántico.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Ya lo olvidó? Sheyla Rojas sorprende al lucirse de noche con nuevo galán tras polémico rompimiento con 'Sir Winston
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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