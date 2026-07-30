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Daniela Darcourt PIERDE LOS PAPELES tras bochornoso momento al ser SACADA de escenario en Europa: "Una falta de..."

Daniela Darcourt explicó lo sucedido después de que se viralizaran imágenes donde fue guiada fuera del escenario durante un concierto para la comunidad peruana en España.

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    Daniela Darcourt PIERDE LOS PAPELES tras bochornoso momento al ser SACADA de escenario en Europa: "Una falta de..."
    Daniela Darcourt vivió bochornoso momento durante concierto en España. Foto: Composición LR/TikTok.
    Daniela Darcourt PIERDE LOS PAPELES tras bochornoso momento al ser SACADA de escenario en Europa: "Una falta de..."

    La cantante de salsa peruana Daniela Darcourt se pronunció tras el incómodo incidente durante su actuación en el evento Perú Salsa All Stars II, celebrado en el Olympic Arena de Badalona, Barcelona, en el marco de las celebraciones de Fiestas Patrias en España. La artista fue retirada del escenario antes de concluir su presentación, lo que causó sorpresa y molestia en el público presente.

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    Después de que los videos del incidente se difundieran en redes sociales, la cantante fue objeto de críticas por parte de diversos usuarios, quienes incluso la culpaban por lo sucedido. Sin embargo, la intérprete de "Señor mentira" se manifestó para aclarar su versión de los hechos, señalando a la organización del evento como responsable debido a cambios de horarios imprevistos que afectaron tanto a ella como a otros artistas. Describió el evento como "una falta de respeto" hacia los músicos y los asistentes.

    Daniela Darcourt se pronuncia luego de sufrir bochornoso momento durante su show en España. Foto: TikTok
    Daniela Darcourt se pronuncia luego de sufrir bochornoso momento durante su show en España. Foto: TikTok

    Declaraciones de Daniela Darcourt tras su retirada del escenario en Barcelona

    La artista respondió a un comentario en TikTok donde se afirmaba que el problema surgió porque ella llegó tarde al escenario. En respuesta, Daniela Darcourt desmintió esa versión y aclaró que la organización cambió el cronograma, reduciendo el tiempo destinado a los shows.

    "No cariño, siempre llegué a mi hora... fueron ellos quienes me modificaron el horario a mí y a otros colegas. Nos acortaron el show como les pareció. Una falta total de respeto, pero bueno, lo importante para mí es el público… no un empresario que no sabe lo que hace".

    A través de este mensaje, la salsera enfatizó que cumplió con sus obligaciones horarias y expresó su frustración por la gestión del evento. También destacó que su prioridad siempre fue el público presente, sugiriendo que tanto los asistentes como los artistas fueron afectados por las decisiones de la organización.

    SOBRE EL AUTOR:
    Daniela Darcourt PIERDE LOS PAPELES tras bochornoso momento al ser SACADA de escenario en Europa: "Una falta de..."
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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