Ricardo Mendoza REAPARECE tras confesión de Kyara Villanella y le envía inesperado mensaje: "La invitación sigue en pie"

Ricardo Mendoza reacciona tras los comentarios de Kyara Villanella en un pódcast sobre su interacción por Instagram. El comediante aclaró los mensajes y le hizo una invitación especial.

Ricardo Mendoza reaccionó luego de que Kyara Villanella revelara en un pódcast que el comediante le escribió por Instagram. La confesión de la hija mayor de Keiko Fujimori y Mark Vito generó diversas reacciones en redes sociales, por lo que el integrante de 'Hablando Huevadas' aprovechó una dinámica con sus seguidores para aclarar cómo surgió la conversación y enviarle un mensaje público. ¿Qué le dijo?

Ricardo Mendoza le manda mensaje a Kyara Villanella

La joven, de 18 años, contó que Mendoza fue la persona más conocida que se contactó con ella a través de dicha red social. Además, confesó ser seguidora del programa desde hace varios años, aunque reconoció que todavía no se anima a asistir a una función por temor a convertirse en el centro de las bromas del espectáculo.

Durante una ronda de preguntas y respuestas publicada en sus redes sociales, Ricardo Mendoza confirmó que vio las declaraciones de Kyara Villanella y recordó cómo inició el intercambio de mensajes entre ambos. Según explicó, la influencer ha seguido 'Hablando Huevadas' desde hace varios años e incluso le comentó que tanto ella como su pareja disfrutan del programa.

“Me llegó el video. Me acuerdo. Un saludo para ella. Ella es muy fan de 'Hablando Huevadas' desde hace mucho tiempo. Como hace tres años hizo un videíto de homenaje a 'Hablando Huevadas' y recuerdo que ella me contó en esa conversación que ella y su flaco son muy fans”, sostuvo.

El comediante también reveló que, en aquella oportunidad, la invitó a presenciar el show en el Teatro Canout y aprovechó para reiterar el ofrecimiento. Asimismo, buscó despejar el temor que expresó Kyara sobre convertirse en blanco de las bromas del espectáculo.

"Me acuerdo también que se le invitó a las instalaciones del Teatro Canout y la invitación sigue en pie. Ya me he enterado que no va porque tiene miedo de que le tiren arroz, de que le agarren de punto. Eso no va a pasar, eso está completamente asegurado. El Teatro Canout de 'Hablando Huevadas' es un lugar seguro, no como muchos piensan", afirmó.

Por último, Mendoza dirigió unas palabras directamente a la joven, invitándola a asistir junto a su pareja y asegurándole que podrá disfrutar del espectáculo con tranquilidad.

"Es un lugar donde juegas si quieres jugar. No pasa nada. Simplemente vengan los dos, diviértanse en 'Hablando Huevadas'. Y todas las personas que quieran ir, también. Tranquilidad, calma y pásenla bonito", precisó.

Kyara Villanella cuenta cómo fue su conversación con Ricardo Mendoza

Kyara Villanella llamó la atención al revelar detalles de la conversación privada que sostuvo con Ricardo Mendoza, integrante de Hablando Huevadas. Aunque reconoció que disfruta del programa y expresó su admiración por el comediante, también explicó las razones por las que aún no se anima a asistir a una de sus funciones presenciales.

"La persona más importante que me escribió, y a quien me encantaría conocer, es Ricardo Mendoza, de 'Hablando Huevadas'. Cuando él me envió un mensaje, yo estaba emocionada porque adoro ese show. Siempre lo veo", afirmó Kyara, aclarando que el mensaje del comediante solo fue un "Hola, ¿qué tal?".

La joven relató que respondió de manera espontánea al saludo del humorista, dejando en evidencia el entusiasmo que sintió al recibir su mensaje. "Le contesté: 'Hola Ricardo, te amo', pero eso fue todo. Me encanta y siempre lo veo", reveló sobre su conversación.