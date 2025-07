María Luisa Costa Pacheco, conocida en la farándula peruana como Malú Costa, comenzó su carrera en Lima como modelo en discotecas y pasarelas locales.

Rápidamente dio el salto a la actuación, participando en exitosas producciones peruanas como Así es la vida y Mil oficios, incluso incursionando en proyectos de carácter erótico como Latin Lover; sin embargo, el destino le tendría preparado otro futuro.

¿Por qué Malú Costa desapareció de la TV?

El declive de su carrera televisiva comenzó en octubre de 2005, cuando la modelo Malú Costa fue acusada de tener vínculos con el narcotráfico. Esta situación se desencadenó luego de que ella y su entonces pareja, Juan José Gazzo Orbegoso, fueran arrestados en posesión de una considerable cantidad de pastillas de éxtasis y paquetes de marihuana.

Al concluir el proceso judicial, la actriz fue hallada culpable y se determinó que encabezaba una red internacional dedicada al tráfico de drogas. Por tal motivo, la Tercera Sala Penal para Reos en Cárcel le impuso una condena de ocho años de prisión, además del pago solidario de 30.000 nuevos soles junto con otros tres implicados. La sentencia fue cumplida en el penal de Santa Mónica, ubicado en Chorrillos, donde coincidió por algunas semanas con la periodista Magaly Medina.

El dolor de Malú Costa tras estar en prisión

Después de pasar 33 meses en prisión, la modelo Malú Costa recuperó su libertad y pudo reencontrarse con sus seres queridos, quienes habían sufrido mucho durante su encarcelamiento, tal como ella misma relató en una entrevista con el programa de Magaly Medina.

"Mi padre y mi mamá son una bendición. Mi padre no dejó de ir un solo sábado a verme. Mi papá es lo máximo. Me he sentido muy culpable por todo lo que les hice sufrir. Perdió 10 kilos de peso y eso me hacía sentir pésimo. Lloré cuando mi papá estaba en la clínica, porque sentía que estaba solo y creía que tenía que estar con él porque soy su hija", fueron sus declaraciones.

La actriz también contó que, durante sus primeros días en el penal, tuvo que dormir en el piso debido a su asma, ya que los colchones estaban húmedos. Además, comentó que esta experiencia le permitió descubrir quiénes realmente la apoyaban más allá de su situación. "En la cárcel llegas a saber quiénes son tus verdaderos amigos. Magdyel Ugaz es una de ellas. Me sobran dedos de la mano. Algunas modelos iban a verme, pero, cuando notaron que no había cámaras, dejaron de ir. Así las conocí realmente, incluso a una de ellas, que era mi íntima…".

Finalmente, Malú Costa señaló que lo que más la afectó emocionalmente fue no poder estar junto a su padre cuando él fue internado en una clínica, pese a que él nunca dejó de visitarla cada sábado. Al parecer, la experiencia le dejó una valiosa lección, ya que aseguró que no volvería a vincularse sentimentalmente con su ex pareja Juan José Gazzo.

¿Cómo luce Malú Costa este 2025?

Tras su última participación en el programa conducido por Beto Ortiz, la modelo comenzó a compartir en redes sociales algunas fotografías junto a su familia y promocionar diferentes marcas. Luego de pasar varios años alejada de los medios y del mundo del espectáculo, Costa sorprendió a sus seguidores al anunciar su debut en una producción nacional: El caso Monroy.

"Mi primera vez en pantalla gigante", escribió la actriz junto a una imagen de una de las escenas de la película dirigida por Josué Méndez. La noticia causó sorpresa entre sus seguidores, quienes no dudaron en felicitarla por esta nueva etapa profesional.

Pese al respaldo de sus fans, Malú Costa no planea volver a la televisión, ya que su interés actual está en crear contenido para redes sociales y en dedicarse a su familia.

