La periodista Jessica Tapia decidió contar la razón que la llevó a dejar Perú y a qué retos se enfrentó en su vida en el extranjero.

Tras años de silencio, Jessica Tapia decidió contar qué la llevó a abandonar el Perú y empezar desde cero en el extranjero. Su testimonio expone el lado menos visible de una decisión tomada por amor, pero cargada de sacrificios. La comunicadora confesó que el cambio de vida le pasó factura con el tiempo y hoy habla de lo que vivió.

¿Por qué Jessica Tapia decidió irse del Perú?

Jessica Tapia decidió abrir su corazón y explicar las razones que la llevaron a dejar su vida en Perú para empezar desde cero en el extranjero. La periodista fue invitada al programa Entrometidos, donde confesó que, pese a haber construido una nueva etapa fuera del país, atravesó momentos de profunda dificultad emocional que incluso la hicieron considerar un eventual retorno.

Durante la conversación, Tapia recordó el enorme sacrificio personal que implicó su mudanza y todo lo que dejó atrás en nombre del amor.

"Sí (lo dejé todo por amor) absolutamente todo, yo dejé mi país, mi familia, mi idioma, mi comida, todo, hasta la iglesia a la que yo solía ir, allá tuve que hacer casting como por 30 iglesias para ver con qué sacerdote, homilía, donde me sentía yo identificada", relató, evidenciando el nivel de desapego que enfrentó.

Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia se tornó más compleja de lo que imaginó. La comunicadora confesó que, años después de haberse casado, comenzó a enfrentar un fuerte desgaste emocional que afectó su estabilidad.

"Me dio como ansiedad en el 2020, yo me casé en el 2013 y me fui totalmente enamorada... no interesó dejar nada ni a nadie... Es toda esta fantasía del matrimonio, pero después cuando vienen mis hijas la maternidad se hace más pesada, el matrimonio desgasta y me da una cosa de ansiedad que comencé a extrañar todo lo que no había extrañado antes", reveló, dejando al descubierto una etapa marcada por la nostalgia y el quiebre emocional.

Jessica Tapia sufrió tras aumento de peso

Jessica Tapia habló abiertamente sobre una de las etapas más vulnerables de su vida y puso sobre la mesa las inseguridades que la afectaron tanto a nivel físico como emocional. Fue en 2023 cuando la conductora decidió sincerarse con sus seguidores y contar cómo su salud mental se vio golpeada tras un aumento significativo de peso.

La periodista reveló que llegó a subir alrededor de 20 kilos, una situación que impactó directamente en su autoestima y la llevó a desarrollar una relación poco saludable con la comida. En declaraciones al diario Trome, Tapia explicó cómo la dinámica familiar y el contexto emocional influyeron en ese proceso.