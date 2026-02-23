La cantante, hija de un compositor romántico peruano , presentó a su pareja en redes y desató intriga entre sus seguidores.

Se trata de Nicole Zignago, cantante y compositora, hija de Gian Marco. Hace unos días visitó Perú y conversó con Gabriel Calvo en el programa digital A la Cocina TV. Durante la entrevista habló sobre su crecimiento artístico y aspectos de su vida personal. Además, sorprendió al confirmar que mantiene una relación con una artista internacional, noticia que tomó fuerza tras publicar recientemente un video junto a su pareja.

Nicole Zignago revela relación amorosa: “Celebremos el amor todos los días"

La cantante de “No quiero olvidarte” fue consultada sobre su situación amorosa y, para sorpresa del conductor —quien pensaba que estaba soltera—, confesó que mantiene una relación con una artista extranjera. Si bien Nicole Zignago no dio el nombre de su pareja en la entrevista, en redes sus seguidores empezaron a especular y apuntaron a que sería la colombiana Anna Sofía. A través de Instagram, compartió un breve video en el que aparece junto a quien sería su pareja, acompañado del mensaje: "Celebremos el amor todos los días".

La versión tomó fuerza entre los usuarios, que revisaron los comentarios y ‘likes’ que Nicole dejaba en sus publicaciones. Incluso, algunos afirmaron conocer la identidad, pero respetar su decisión de mantenerlo en reserva: "Tú lo sabías, yo lo sabía, todos lo sabíamos...pero nada, les seguimos manteniendo el "secreto""

Cabe señalar que ambas optaron por mantener su romance en privado por un tiempo; sin embargo, ahora la hija de Gian Marco decidió contar que atraviesa una etapa de plenitud y está muy enamorada.

¿Quién es la expareja de Nicole Zignago?

En 2021, Nicole Zignago, hija de Gian Marco, emocionó a sus seguidores en Instagram al hacer pública su relación con Fernanda Piña, reconocida futbolista profesional. A través de esa plataforma, también difundió varias fotografías junto a su entonces pareja, confirmando así su romance.