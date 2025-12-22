Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
LA MEJOR NOTICIA | Perú arranca 2026 con un FERIADO LARGO de 4 días consecutivos a NIVEL NACIONAL

Kathy Sheen rompe en emoción al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI

Kathy Sheen decidió compartir su felicidad al revelar que sus hijas Zoe y Francisca superaron uno de los momentos más complicados. 

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Kathy Sheen rompe en emoción al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI
    Kathy Sheen rompe en EMOCIÓN al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI: “Día a día lucharon” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Kathy Sheen rompe en emoción al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI

    Con una felicidad que desbordaba, Kathy Sheen compartió en TikTok un video muy especial para anunciar que sus gemelas por fin dejaron la unidad de cuidados intensivos y regresaron a casa. “Salimos los cuatro”, dijo visiblemente conmovida, reflejando la enorme emoción de reencontrarse con sus hijas tras semanas marcadas por la preocupación y la espera.

    La periodista no dudó en agradecer a quienes la acompañaron a la distancia durante este difícil proceso. “¡Por fin estamos en casa! Gracias a todos por la energía bonita y las oraciones. Hoy me siento más fuerte que nunca y entiendo de lo que es capaz el amor. Hoy se celebra”, escribió, celebrando este nuevo comienzo junto a su familia.

    La batalla de Zoe y Francisca en cuidados intensivos

    Zoe y Francisca llegaron al mundo de forma prematura, a las 32 semanas de gestación, lo que obligó a Kathy a pasar por una cesárea de urgencia. La comunicadora contó que cada día estuvo lleno de altibajos emocionales, entre el temor constante y la fe. “Muchas veces sentía que ya no podía más. Cada jornada era una prueba distinta”, confesó, recordando lo duro que fue estar separada de sus pequeñas durante su internamiento.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Hija de Melissa Klug llora al perder cuenta clave para su negocio en TikTok: “Me da cólera”

    Sheen resaltó la valentía de sus hijas, a quienes describió como verdaderas luchadoras. “Ellas eligieron vivir y pelearon todos los días para salir adelante”, expresó con profunda emoción. Hoy, las gemelas ya disfrutan del abrigo del hogar y del amor de sus padres, dejando atrás una etapa llena de aprendizajes y fortaleza.

    El emotivo mensaje de Kathy Sheen a sus gemelas

    La periodista dedicó tiernas palabras a sus hijas, a quienes considera el centro de su vida. “Son mis compañeras, mi todo, el amor más puro que existe”, escribió, asegurando que esta experiencia cambió por completo su forma de ver la vida.

    Finalmente, celebró que su familia haya salido fortalecida tras la adversidad. “Hoy mi familia no está rota, está más unida que nunca”, afirmó, recibiendo una avalancha de mensajes de cariño y apoyo por parte de sus seguidores, quienes se unieron a su alegría.

    SOBRE EL AUTOR:
    Kathy Sheen rompe en emoción al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    Lo último en Wapa

    Hija de Guillermo Dávila LE DA LA ESPALDA tras enterarse que NEGÓ a su hijo peruano Vasco Madueño

    Jessica Tapia regresó al Perú después de dejar a su familia y confiesa

    Fernando Díaz habla al fin sobre lo que vivió al ser relacionado con Maju Mantilla: "Busqué a mi abogado para..."

    Hija de Melissa Klug llora al perder cuenta clave para su negocio en TikTok: “Me da cólera”

    El RUEGO de Pamela López ante la amenaza de ser DESALOJADA junto a sus hijos del departamento de Cueva: "Es el techo de sus hijos"

    Lo más vistos en Farándula

    Jaime Bayly impacta al revelar 'embarazo' de su esposa tras sospechar de infidelidad: “Todo por culpa mía”

    Guillermo Dávila deja en shock al encarar a su hijo Vasco tras preguntarle si está orgulloso de él: "¿Tú qué te crees?"

    ¿Qué es el divorcio por causal? La astuta jugada de Christian Cueva con Pamela López que deja mal a Franco

    Vasco Madueño impacta al revelar la reacción de Guillermo Dávila ante la muerte de su madre: "Ahora ya no está..."

    Paolo Guerrero habla de su RUPTURA con Alondra García Miró por primera vez y confiesa por qué TERMINARON

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;