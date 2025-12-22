Kathy Sheen decidió compartir su felicidad al revelar que sus hijas Zoe y Francisca superaron uno de los momentos más complicados.

Kathy Sheen rompe en EMOCIÓN al anunciar que sus gemelas dejaron la UCI: “Día a día lucharon” | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

Con una felicidad que desbordaba, Kathy Sheen compartió en TikTok un video muy especial para anunciar que sus gemelas por fin dejaron la unidad de cuidados intensivos y regresaron a casa. “Salimos los cuatro”, dijo visiblemente conmovida, reflejando la enorme emoción de reencontrarse con sus hijas tras semanas marcadas por la preocupación y la espera.

La periodista no dudó en agradecer a quienes la acompañaron a la distancia durante este difícil proceso. “¡Por fin estamos en casa! Gracias a todos por la energía bonita y las oraciones. Hoy me siento más fuerte que nunca y entiendo de lo que es capaz el amor. Hoy se celebra”, escribió, celebrando este nuevo comienzo junto a su familia.

La batalla de Zoe y Francisca en cuidados intensivos

Zoe y Francisca llegaron al mundo de forma prematura, a las 32 semanas de gestación, lo que obligó a Kathy a pasar por una cesárea de urgencia. La comunicadora contó que cada día estuvo lleno de altibajos emocionales, entre el temor constante y la fe. “Muchas veces sentía que ya no podía más. Cada jornada era una prueba distinta”, confesó, recordando lo duro que fue estar separada de sus pequeñas durante su internamiento.

Sheen resaltó la valentía de sus hijas, a quienes describió como verdaderas luchadoras. “Ellas eligieron vivir y pelearon todos los días para salir adelante”, expresó con profunda emoción. Hoy, las gemelas ya disfrutan del abrigo del hogar y del amor de sus padres, dejando atrás una etapa llena de aprendizajes y fortaleza.

El emotivo mensaje de Kathy Sheen a sus gemelas

La periodista dedicó tiernas palabras a sus hijas, a quienes considera el centro de su vida. “Son mis compañeras, mi todo, el amor más puro que existe”, escribió, asegurando que esta experiencia cambió por completo su forma de ver la vida.