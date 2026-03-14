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Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo

La hija mayor de Pamela López decidió publicar una foto que dejó asombrados a muchos.

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    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo
    Hija mayor de Pamela López ASOMBRA al compartir foto de PANCITA de EMBARAZO | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo

    La influencer Fabiana Ríos ha logrado llamar la atención en la farándula peruana luego de salir públicamente a respaldar a su madre, Pamela López, durante los conflictos que mantiene con el futbolista Christian Cueva. En esta ocasión, la joven volvió a sorprender a sus seguidores al publicar en sus redes sociales una inesperada imagen de una pancita de embarazo.

    Hija de Pamela López impacta con fotografía de un avanzado embarazo

    Como se recuerda, hace algunos días Paul Michael anunció en redes sociales el final de su relación con Pamela López. Sin embargo, poco después eliminó el comunicado, lo que generó especulaciones sobre una posible reconciliación. En medio de esta situación, Fabiana Ríos compartió un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta.

    “Para el hombre correcto tu exigencia será inspiradora y para el incorrecto solo será abrumadora”, fue el mensaje que publicó la influencer peruana.

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    Tras ello, volvió a generar comentarios entre sus seguidores al compartir una fotografía en su cuenta oficial de Instagram. En la imagen se observa a una mujer con un embarazo bastante avanzado, cuya pancita aparece decorada con coloridos stickers. Cabe mencionar que Fabiana etiquetó en la publicación a su amiga Deborah Gonzales, conocida anfitriona de Trujillo.

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    Hija de Pamela López sorprende al unirse a banda musical

    Semanas antes, Fabiana Ríos López también captó la atención al mostrar una nueva faceta relacionada con la música y las tradiciones culturales. A través de sus redes sociales, compartió imágenes en las que aparece junto a una banda y etiquetó a la Hermandad de Negros Devotos Porvenir Trujillo.

    En otra historia publicada en Instagram, la joven trujillana se dejó ver usando el traje típico de la hermandad mientras sostenía un instrumento musical, lo que generó diversas reacciones entre sus seguidores. Incluso, invitó a otros a sumarse al grupo con la pregunta: “¿Ya eres parte?”.

    Esta hermandad es conocida por participar en danzas religiosas dedicadas a la Virgen de la Puerta de Otuzco, una de las festividades más representativas de la región.

    SOBRE EL AUTOR:
    Hija mayor de Pamela López asombra al compartir foto de pancita de embarazo
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

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