¡BOMBAZO DE ÚLTIMO MINUTO! Anuncian ampay que salpicaría a Christian Domínguez el día de su boda

La felicidad del matrimonio civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez podría verse interrumpida por imágenes comprometedoras de Magaly Medina.

El 2 de junio, Karla Tarazona y Christian Domínguez formalizaron su unión en una boda civil en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en San Borja. La celebración se trasladará a Huaral, donde los esperan familiares y amigos. Sin embargo, la alegría podría ser efímera por un video comprometedor revelado por Magaly Medina.

Jhon Cano, excolaborador de Magaly Medina, sorprendió al insinuar que la conductora de ATV tendría un video impactante que podría oscurecer el reciente matrimonio de la pareja.

¿Christian Domínguez en el centro de un nuevo escándalo?

El anuncio en el programa '¡Eso háblalo!' generó tensión cuando Jhon Cano pidió atención para 'Magaly TV: la firme' y sugirió que se habría capturado un ampay relevante del líder de la Gran Orquesta Internacional para presentarlo durante las nupcias.

“Hoy comienza el asombro. Informen a Christian y a Karla Tarazona, porque Magaly Medina tiene preparado algo especial. Yo sé muchas cosas”, aseguró el creador de Showpe. “Karla, vuelve a la notaría y corrige tu firma, porque Magaly Medina va a causar revuelo”, advirtió Cano.