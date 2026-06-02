Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Ocio - ¿Has recibido LLAMADAS de Bangladesh, Canadá, Madagascar o Sri Lanka? Podrías estar en RIESGO DE ESTAFA solo por contestar

¡BOMBAZO DE ÚLTIMO MINUTO! Anuncian ampay que salpicaría a Christian Domínguez el día de su boda

La felicidad del matrimonio civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez podría verse interrumpida por imágenes comprometedoras de Magaly Medina.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡BOMBAZO DE ÚLTIMO MINUTO! Anuncian ampay que salpicaría a Christian Domínguez el día de su boda
    ¡Tiembla Domínguez! Magaly Medina tendría un ampay guardado. | Composición Wapa
    ¡BOMBAZO DE ÚLTIMO MINUTO! Anuncian ampay que salpicaría a Christian Domínguez el día de su boda

    El 2 de junio, Karla Tarazona y Christian Domínguez formalizaron su unión en una boda civil en la notaría Rulbi Vela Velásquez, en San Borja. La celebración se trasladará a Huaral, donde los esperan familiares y amigos. Sin embargo, la alegría podría ser efímera por un video comprometedor revelado por Magaly Medina.

    Jhon Cano, excolaborador de Magaly Medina, sorprendió al insinuar que la conductora de ATV tendría un video impactante que podría oscurecer el reciente matrimonio de la pareja.

    wapa.pe

    LEE MÁS: ¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil

    ¿Christian Domínguez en el centro de un nuevo escándalo?

    El anuncio en el programa '¡Eso háblalo!' generó tensión cuando Jhon Cano pidió atención para 'Magaly TV: la firme' y sugirió que se habría capturado un ampay relevante del líder de la Gran Orquesta Internacional para presentarlo durante las nupcias.

    wapa.pe

    PUEDES VER: Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores

    “Hoy comienza el asombro. Informen a Christian y a Karla Tarazona, porque Magaly Medina tiene preparado algo especial. Yo sé muchas cosas”, aseguró el creador de Showpe. “Karla, vuelve a la notaría y corrige tu firma, porque Magaly Medina va a causar revuelo”, advirtió Cano.

    “Déjenlos disfrutar al menos un día”, rogó Toñizonte, presente en la fiesta que organizaron en Huaral. Cano añadió: “Mi 'tía' nunca me decepciona. Tiene reservado un pastel de regalo para la boda”, y mencionó que, además del material exclusivo del enlace, el programa de Medina tendría acceso privilegiado a la celebración.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡BOMBAZO DE ÚLTIMO MINUTO! Anuncian ampay que salpicaría a Christian Domínguez el día de su boda
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡POR FIN CASADOS! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su amor en una emotiva boda civil

    ¡NO FUE POR AMOR! Sale a la luz la VERDADERA razón por la que Juan Manuel Vargas no dejó a su esposa por Tilsa

    ¡SALTAN LAS ALARMAS! Mario Irivarren y Ximena Hoyos aparecen juntos y desatan rumores de romance

    Ana Lucía Urbina aclara si renunció a Corazón Serrano y sorprende a sus seguidores

    ¡¿LA DEJARÁ SOLA?! Revelación de último minuto sacude los planes de boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

    Lo más vistos en Farándula

    Pamela López en shock al enterarse en vivo de que Christian Cueva la echó de su casa en Trujillo y cambió las chapas

    ExMiss Perú relacionada con la red de Nadeska Widausky por presunto proxenetismo: Su rol más oscuro revelado

    Isabel Acevedo se pronuncia antes de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona con fuerte revelación

    Federico Salazar lanza durísima crítica contra Keiko Fujimori y genera polémica: "Hizo un desastre del país, lo DESTRUYÓ..."

    Blanca Rodríguez hace inesperado anuncio sobre su relación con el ‘Loco’ Vargas tras conocerse que Tilsa preguntó por él

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Panini

    Álbum Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. Delivery Incluido. ULTIMO STOCK (5% Descuento * )

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza