Óscar Junior llega a la Depincri por denuncia contra su tío César Sánchez y lanza CONTUNDENTE MENSAJE

Óscar Junior , ahora al frente de La Bella Luz , acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para declarar sobre el caso que implica a su tío César Sánchez Chavesta.

Óscar Junior acudió a la Depincri de San Juan de Lurigancho para dar su testimonio en las pesquisas por la acusación de Naldy Saldaña contra su tío, César Sánchez Chavesta. 'Senderito', ahora líder de La Bella Luz tras la salida de su padre, Óscar Custodio, fue abordado por los medios a su arribo. Afirmó que su tío no volverá a la orquesta.

Al ser cuestionado sobre el paradero del antiguo director de la agrupación, que según su defensor se encuentra en Lima, indicó que es necesario que se ponga a disposición de la justicia: "Debe colaborar, tiene que hacerlo".

Óscar Junior testifica ante la Depincri tras controversia en La Bella Luz

El intérprete se presentó acompañado por el nuevo abogado de su padre, Óscar Custodio. Su comparecencia ocurrió después de que otras integrantes de La Bella Luz, como Anely Dávila, Fernanda Urbina, Micheily Luján y Ariana González, también declararan ante las autoridades.

Frente a las preguntas de los periodistas sobre el futuro de su tío en la orquesta, 'Senderito' fue explícito al responder si César Sánchez tendría alguna oportunidad de reintegrarse si se librara de todas las imputaciones. "¿Podría César volver a la orquesta si se resuelve este problema?", preguntó una reportera de América TV. "No, no regresará", aseguró Óscar Junior.

Óscar Junior promete colaborar para aclarar el caso

Óscar Junior también respondió sobre las recientes revelaciones del caso. La abogada de Naldy Saldaña sugirió que algunas miembras de la agrupación sabían de la situación con César Sánchez y su colega. "No tengo conocimiento. Estoy aquí para compartir lo que sé, no más. Procederé a declarar todo lo que sé. Nuestra intención es cooperar plenamente para que todo esto se resuelva", expresó ante los medios.