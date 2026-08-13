Vanessa Jerí de 'Mil Oficios' impacta al REAPARECER y revela la VERDADERA razón que la llevó a ALEJARSE de la TV: ¿Qué pasó?

La recordada actriz de 'Mil Oficios', Vanessa Jerí , volvió al medio artístico con 'Mañana me caso' y sorprendió al contar qué ocurrió durante los años que estuvo lejos de las cámaras.

Vanessa Jerí vuelve a estar bajo los reflectores después de permanecer varios años alejada de las cámaras y los escenarios. La actriz reapareció en el medio artístico con un nuevo proyecto cinematográfico que marca su retorno a la actuación. Su regreso ha generado expectativa entre sus seguidores, quienes se preguntaban qué había ocurrido durante todo este tiempo y cuáles fueron las razones que la llevaron a poner en pausa su carrera. Ahora, la intérprete decidió contar detalles de esta etapa de su vida y explicar qué la motivó a tomar distancia de la televisión. ¿Qué reveló? Te lo contamos.

¿Por qué Vanessa Jerí decidió alejarse de la televisión?

Vanessa Jerí explicó que su alejamiento de los escenarios estuvo relacionado principalmente con una decisión familiar. La actriz prefirió detener temporalmente sus actividades profesionales para concentrarse en la crianza de su hija.

“Sí, me alejé un poquito de los escenarios, pero ya regresé, así que aquí me tienen para lo que se presente. En realidad, decidí hacer esa pausa en mi carrera para dedicarme por completo a la crianza de mi hija al lado de mi esposo. Ambos somos padres muy presentes y mi hija ya va a cumplir siete años”, explicó en una reveladora entrevista a Trome.

Vanessa Jerí reaparece con nuevo proyecto

La artista ahora considera que se encuentra en un momento distinto de su vida, en el que puede retomar progresivamente su faceta profesional sin descuidar a su familia. Su regreso se produce con su participación en la película ‘Mañana me caso’, donde interpreta a Susy Cabanillas, una wedding planner.

Aunque está retomando sus actividades frente a las cámaras, Jerí dejó claro que su hija continúa siendo una prioridad. Incluso, al ser consultada sobre la posibilidad de convertirse nuevamente en madre, respondió con humor: “No, para otra vida, de repente. Ahorita, con mi hija, es suficiente”.

La actriz también despertó expectativa al referirse a la posibilidad de volver a trabajar junto a César Ritter, con quien compartió proyectos durante sus primeros años en la televisión peruana.

¿Quién es Vanessa Jerí y por qué se hizo famosa?

Vanessa Jerí es una actriz y modelo peruana que alcanzó gran popularidad gracias a su participación en la recordada serie cómica ‘Mil Oficios’, donde interpretó a Gracia. Su personaje contribuyó a convertirla en uno de los rostros más reconocidos de la televisión nacional durante los primeros años de la década del 2000.

Tras su paso por esta producción, la artista continuó desarrollando su carrera en diferentes espacios televisivos. Posteriormente, formó parte de programas y proyectos como ‘Teatro desde el Teatro’, donde volvió a compartir escenas con reconocidos intérpretes, entre ellos César Ritter.

Paralelamente, Jerí desarrolló una trayectoria en el modelaje y participó en diferentes espacios de entretenimiento y concursos televisivos. Su experiencia también se extendió al teatro, donde exploró distintos géneros y formatos interpretativos.