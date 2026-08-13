¿Habrá nuevo PARO NACIONAL? Transportistas revelarán este jueves si paralizarán sus actividades ante nuevo ataque a bus

El ataque contra un bus de Nuevo Horizonte dejó al sector en alerta y ahora 12 gremios decidirán este jueves si anuncian un nuevo paro nacional.

La situación del transporte público vuelve a generar preocupación luego de un nuevo ataque armado contra un vehículo de la empresa Nuevo Horizonte en Ate. El hecho dejó al conductor gravemente herido y a un menor lesionado, provocando una nueva reacción de los gremios del sector. Ante este escenario, los dirigentes evalúan adoptar una medida de fuerza a nivel nacional. La decisión será analizada en una reunión que se realizará este jueves, donde representantes de 12 organizaciones definirán qué acciones tomarán frente a la inseguridad y las extorsiones que afectan al transporte.

¿Los transportistas anunciarán un nuevo paro nacional este jueves?

La posibilidad de convocar una paralización será uno de los principales puntos que discutirán los representantes de los gremios durante el encuentro. Sin embargo, los dirigentes han dejado claro que su eventual protesta no estaría motivada exclusivamente por el último atentado, sino por una serie de hechos delictivos que, según denuncian, continúan afectando al sector.

Héctor Vargas, presidente de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, cuestionó la situación actual y consideró indispensable que las autoridades y los transportistas trabajen coordinadamente para enfrentar a las organizaciones criminales.

"Tenemos que trabajar de manera conjunta. Hemos planteado control territorial, que no requiera grandes inversiones. No puede ser que a los tres días de implementarse el Plan Escudo, los delincuentes se estén riendo de todo nuestro país, matando a gente inocente", respondió en conversación con Exitosa.

El representante del gremio también criticó que las acciones anunciadas por el Gobierno no hayan generado, hasta el momento, los resultados esperados por los trabajadores del transporte. En ese sentido, pidió que se establezcan medidas específicas para proteger tanto a los conductores como a los pasajeros.

Vargas explicó que una eventual protesta no dependería de que ocurra otro ataque mortal, sino de la necesidad de exigir respuestas concretas al Ejecutivo sobre la estrategia que implementará para enfrentar la criminalidad.

"Una medida de paro va a ser contra nuestros gobernantes, que no nos están explicando cuáles son las medidas que van a implementar ni cómo van a hacerle frente", precisó.

¿Cuándo será la reunión y quiénes evaluarán la medida?

El encuentro programado para este jueves será clave para conocer si finalmente se anuncia una nueva paralización. De acuerdo con Vargas, serán 12 gremios los que evaluarán las alternativas y establecerán cuáles serán sus próximos pasos frente a la inseguridad.

"Es posible que haya, yo no digo que no; de repente tomamos una medida de fuerza. Tenemos una reunión de 12 gremios de transporte y vamos a adoptar alguna medida, pero es el llamado de atención al Gobierno, porque es el que tiene que ponerse a trabajar", recalcó.

El dirigente sostuvo que el sector no pretende que los problemas de inseguridad desaparezcan de inmediato, pero sí reclama una estrategia que permita reducir los ataques y brindar mayores garantías a quienes trabajan diariamente en las calles.

La discusión se produce después del atentado contra el bus de Nuevo Horizonte en Ate, episodio que vuelve a evidenciar los riesgos que enfrentan conductores y pasajeros. A este caso se suman otros hechos relacionados con amenazas, extorsiones y ataques contra empresas de transporte en Lima.