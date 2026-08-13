Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube

¿Nos quedamos SIN AGUA? Sedapal revela QUÉ PASARÁ con el ABASTECIMIENTO en Lima y Callao por fenómeno de El Niño

Sedapal se pronunció sobre el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao ante la llegada del Fenómeno El Niño y detalló las acciones preventivas que ya viene ejecutando.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Nos quedamos SIN AGUA? Sedapal revela QUÉ PASARÁ con el ABASTECIMIENTO en Lima y Callao por fenómeno de El Niño
    ¿Lima se quedará sin agua por fenómeno El Niño? Sedapal responde | Composición: Wapa / Captura de pantalla
    ¿Nos quedamos SIN AGUA? Sedapal revela QUÉ PASARÁ con el ABASTECIMIENTO en Lima y Callao por fenómeno de El Niño

    La llegada del Fenómeno El Niño mantiene en alerta a distintos sectores del país debido a los posibles efectos que podría generar sobre la infraestructura y las actividades productivas. Ante este escenario, también surge una preocupación entre los ciudadanos de Lima y Callao: ¿podría verse afectado el suministro de agua potable?

    La inquietud aumenta considerando que, según las proyecciones mencionadas por INDECI y COEN, el fenómeno climático podría alcanzar su mayor intensidad entre agosto y octubre de 2026. Sin embargo, Sedapal ya viene tomando medidas preventivas para reducir los riesgos y garantizar la continuidad del servicio.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡ESCALOFRIANTE PREDICCIÓN! Tarotista que acertó la final del Mundial predice TERREMOTO en Lima y revela CUÁNDO OCURRIRÍA: "El Perú no está preparado"

    ¿Habrá cortes de agua en Lima y Callao por el Fenómeno El Niño? Sedapal responde

    Ante la preocupación por un posible desabastecimiento, Sedapal informó a la agencia Andina que el servicio de agua potable en Lima y Callao continuará con normalidad, mientras la empresa desarrolla una serie de trabajos preventivos destinados a reforzar el sistema de abastecimiento.

    La entidad estatal viene implementando acciones sobre su infraestructura hidráulica para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño y reducir las probabilidades de interrupciones en el servicio.

    Entre las principales labores previstas se encuentra la intervención del río Rímac, una de las fuentes fundamentales para el abastecimiento de agua de la capital.

    Sedapal realizará trabajos en el río Rímac para asegurar el abastecimiento

    Una de las medidas contempladas consiste en retirar los sedimentos y materiales acumulados en el cauce del río Rímac mediante trabajos de descolmatación y el uso de maquinaria pesada.

    Esta intervención busca facilitar la circulación del agua, disminuir el riesgo de desbordes y proteger las estructuras vinculadas con la captación del recurso hídrico. Además, permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de las plantas encargadas del tratamiento del agua.

    Como parte de su estrategia preventiva, Sedapal también puso en marcha un proceso de infiltración artificial. Para ello, se instalaron 60 pantallas a lo largo del río Rímac, con las que se pretende favorecer la recarga del acuífero.

    El objetivo de esta medida es incrementar las reservas de agua subterránea, un recurso especialmente importante para mantener el suministro durante los periodos en los que el caudal de los ríos pueda disminuir.

    wapa.pe

    PUEDES VER: ¡ATENCIÓN JUBILADOS! ONP pagará BONIFICACIÓN EXTRA del 25%: revisa si cumples el requisito para acceder al beneficio

    ¿Qué recomienda Sedapal a los usuarios de Lima y Callao?

    Además de los trabajos que se vienen ejecutando, Sedapal pidió a los ciudadanos utilizar el agua potable de manera responsable y evitar consumos innecesarios.

    La empresa también recomendó realizar revisiones periódicas de los tanques y cisternas de las viviendas. Un adecuado mantenimiento de estos depósitos puede ayudar a prevenir pérdidas del recurso y garantizar una mejor gestión del agua ante eventuales variaciones en la presión de la red.

    Por otro lado, Sedapal mantiene coordinación y monitoreo permanente junto al Senamhi para identificar oportunamente cualquier modificación en las condiciones climáticas que pueda representar un riesgo para el servicio.

    En caso de presentarse alguna emergencia o interrupción del abastecimiento, la entidad indicó que la información será comunicada mediante sus canales oficiales, por lo que recomendó a los usuarios mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Nos quedamos SIN AGUA? Sedapal revela QUÉ PASARÁ con el ABASTECIMIENTO en Lima y Callao por fenómeno de El Niño
    Lorena Meneses

    Periodista especializada en espectáculos nacional e internacional. Licenciada en Periodismo en la Universidad Católica Andrés Bello. Redactora en Wapa. Interesada en temas relacionados con farándula y celebridades.

    Prefiero a Wapa en Google

    Lo último en Wapa

    ¡ESCALOFRIANTE PREDICCIÓN! Tarotista que acertó la final del Mundial predice TERREMOTO en Lima y revela CUÁNDO OCURRIRÍA: "El Perú no está preparado"

    ¿Habrá un TERREMOTO de magnitud 8.8 en Perú? Marina de Guerra se pronuncia ante supuesto AUDIO VIRAL

    Consulta con tu DNI cuántas denuncias tienes en tu contra: Podrías llevarte una TERRIBLE SORPRESA

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    Los 9 distritos de Lima más seguros ante un sismo fuerte, según estudios sobre suelos y nivel de vulnerabilidad

    Lo más vistos en Tendencias

    ¡CIERRA SUS PUERTAS! Famosa cadena de TIENDAS se despide y anuncia el CIERRE DEFINITIVO de más de 150 locales

    Ofertas

    Cineplanet

    Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    GRAN CIRCO DE UCRANIA

    Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

    PRECIO

    S/ 19.80
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MISTICO CONDOR

    Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

    PRECIO

    S/ 33.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;