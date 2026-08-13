¿Nos quedamos SIN AGUA? Sedapal revela QUÉ PASARÁ con el ABASTECIMIENTO en Lima y Callao por fenómeno de El Niño

Sedapal se pronunció sobre el abastecimiento de agua potable en Lima y Callao ante la llegada del Fenómeno El Niño y detalló las acciones preventivas que ya viene ejecutando.

¿Lima se quedará sin agua por fenómeno El Niño? Sedapal responde | Composición: Wapa / Captura de pantalla

¿Lima se quedará sin agua por fenómeno El Niño? Sedapal responde | Composición: Wapa / Captura de pantalla

La llegada del Fenómeno El Niño mantiene en alerta a distintos sectores del país debido a los posibles efectos que podría generar sobre la infraestructura y las actividades productivas. Ante este escenario, también surge una preocupación entre los ciudadanos de Lima y Callao: ¿podría verse afectado el suministro de agua potable?

La inquietud aumenta considerando que, según las proyecciones mencionadas por INDECI y COEN, el fenómeno climático podría alcanzar su mayor intensidad entre agosto y octubre de 2026. Sin embargo, Sedapal ya viene tomando medidas preventivas para reducir los riesgos y garantizar la continuidad del servicio.

¿Habrá cortes de agua en Lima y Callao por el Fenómeno El Niño? Sedapal responde

Ante la preocupación por un posible desabastecimiento, Sedapal informó a la agencia Andina que el servicio de agua potable en Lima y Callao continuará con normalidad, mientras la empresa desarrolla una serie de trabajos preventivos destinados a reforzar el sistema de abastecimiento.

La entidad estatal viene implementando acciones sobre su infraestructura hidráulica para enfrentar los posibles efectos del Fenómeno El Niño y reducir las probabilidades de interrupciones en el servicio.

Entre las principales labores previstas se encuentra la intervención del río Rímac, una de las fuentes fundamentales para el abastecimiento de agua de la capital.

Sedapal realizará trabajos en el río Rímac para asegurar el abastecimiento

Una de las medidas contempladas consiste en retirar los sedimentos y materiales acumulados en el cauce del río Rímac mediante trabajos de descolmatación y el uso de maquinaria pesada.

Esta intervención busca facilitar la circulación del agua, disminuir el riesgo de desbordes y proteger las estructuras vinculadas con la captación del recurso hídrico. Además, permitirá mejorar las condiciones de funcionamiento de las plantas encargadas del tratamiento del agua.

Como parte de su estrategia preventiva, Sedapal también puso en marcha un proceso de infiltración artificial. Para ello, se instalaron 60 pantallas a lo largo del río Rímac, con las que se pretende favorecer la recarga del acuífero.

El objetivo de esta medida es incrementar las reservas de agua subterránea, un recurso especialmente importante para mantener el suministro durante los periodos en los que el caudal de los ríos pueda disminuir.

¿Qué recomienda Sedapal a los usuarios de Lima y Callao?

Además de los trabajos que se vienen ejecutando, Sedapal pidió a los ciudadanos utilizar el agua potable de manera responsable y evitar consumos innecesarios.

La empresa también recomendó realizar revisiones periódicas de los tanques y cisternas de las viviendas. Un adecuado mantenimiento de estos depósitos puede ayudar a prevenir pérdidas del recurso y garantizar una mejor gestión del agua ante eventuales variaciones en la presión de la red.

Por otro lado, Sedapal mantiene coordinación y monitoreo permanente junto al Senamhi para identificar oportunamente cualquier modificación en las condiciones climáticas que pueda representar un riesgo para el servicio.